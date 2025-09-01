Así como la Selección Colombia espera estrenar camiseta en los próximos días, Junior también se estaría alistando para anunciar una nueva indumentaria alternativa, que hace referencia a los colores de la bandera de Barranquilla.

A través de las redes sociales, se filtró la que sería la nueva camiseta del ‘Tiburón’ con colores rojo y verde, y detalles amarillos en los hombros que enaltecen a la marca patrocinadora, Adidas.

Si bien la casaca aún no aparece en la página web de la marca patrocinadora, lo cierto que es que algunos periodistas la publicaron en las plataformas digitales y los comentarios de los aficionados no fueron los esperados, pues las burlas fueron el común denominador.

¿Y ESTA SORPRESA😱🦈? En la página oficial de Adidas ya aparece disponible a la venta la camiseta visitante de Junior 2025 con homenaje a la ciudad de Barranquilla con sus colores. 👀 OPINIONES…. pic.twitter.com/zVJAWEKWsF — Toque Sports (@ToqueSports) September 1, 2025

🦈 ¿Qué les parece la nueva camiseta alternativa de Junior, inspirada en los colores de la bandera de Barranquilla? pic.twitter.com/00VSWxmLvh — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 1, 2025

Hubo quienes compararon el diseño que mezcla el rojo con verde con el popular dulce barrilete en su edición navideña, mientras otros solo se dedicaron a sacarle chistes a la situación.

“Parece una mojarra”; “uniforme de Senegal”; “un honor para los padres de Junior, Nacional y América”; “eL Barranquilla FC de Temu”, fueron algunos de los comentarios.

