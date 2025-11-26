El pasado 23 de noviembre, Bogotá se despertó con la noticia de un crimen que conmocionó a la localidad de Engativá: el asesinato a bala a José Luis Tello Ariza, propietario de un bar en el barrio Santa María del Lago. Acontecido en la madrugada de aquel domingo, este hecho violento ha disparado las alarmas sobre la inseguridad en esta zona de la ciudad capital.

Según los hechos registrados, Tello Ariza se encontraba en las afueras de su bar, conversando con dos personas, en la oscuridad de las 2:30 a.m. Fue allí cuando la tranquilidad del lugar se rompió con el rugir de una motocicleta que se aproximaba. El parrillero de dicho vehículo desmontó y se acercó con paso firme hacia la víctima para abrir fuego en su contra. Las personas que acompañaban a José Luis optaron rápidamente por dispersarse y buscar resguardo, como informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

“José Luis intentó refugiarse en su bar, pero el agresor no lo pensó dos veces y lo siguió hasta el interior del local”, relató un vecino que presenció indirectamente el asesinato. Pese a la tentativa de agazaparse detrás de una escalinata dentro del bar, Tello Ariza fue alcanzado por las balas que terminaron causándole graves heridas, de acuerdo con la citada emisora.

El sicario, después de consumar el asesinato, retornó a su motocicleta y huyó de la escena del crimen, no sin antes dejar un rastro de pánico y consternación. Los compañeros de José Luis se apresuraron a brindarle los primeros auxilios, trasportándolo a la Clínica Santa María del Lago. Allí ingresó como “lesionado” pero, desafortunadamente, pocas horas después los médicos declararon su fallecimiento por la gravedad de su condición médica.

Precisamente, en las últimas horas, la cuenta @ColombiaOscura publicó el video del sicariato, en el que se ve a Tello intentando refugiarse a la llegada del hombre que le disparó en varias oportunidades. Por ahora, se cree como hipótesis que el dueño del bar venía siendo víctima de extorsión.

