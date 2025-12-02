Un video que circula masivamente en redes sociales desató una oleada de indignación, luego de que un hombre sorprendiera a su pareja en medio de una situación comprometedora junto a quien sería su mejor amigo.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Por qué un ‘like’ en redes es microinfidelidad: alerta silenciosa entre parejas sale a flote)

Las imágenes, grabadas en un sector montañoso, muestran el momento en que el hombre llega al lugar y encuentra a los dos implicados con poca ropa. La mujer intenta cubrirse con una sudadera mientras su presunto amigo permanece sentado sobre un pedazo de cartón, evitando mostrar su rostro y sin pronunciar una sola palabra.

En la grabación, el novio cuestiona una y otra vez a la mujer, quien intenta justificarse diciendo que acudió allí porque necesitaba “desahogarse” y pidió a su amigo acompañarla lejos de su casa. Sin embargo, el hombre rechaza esa explicación y asegura que el sitio no es tan apartado como ella cree: le señala una vivienda cercana y menciona que su vecino, quien trabaja allí, ya le había advertido en varias ocasiones sobre las visitas que ella hacía con el mismo acompañante para ser infiel.

Lee También

“Él te ve todos los días cuando vienes para acá”, le dice, insinuando que no sería la primera vez que ocurre algo similar. Mientras tanto, el supuesto amigo permanece en silencio, cubriéndose el rostro y evitando cualquier aclaración frente a lo ocurrido.

Un segundo clip muestra a la mujer intentando tranquilizar a su pareja, diciéndole que lo ama. El hombre, notablemente alterado, le responde con un grito: “¡Tú no amas a nadie!”, rechazando sus palabras mientras ella sigue tratando de explicarse.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos criticaron la actitud del amigo por guardar silencio y no asumir responsabilidad, mientras otros señalaron que la escena revelaba un patrón repetido de infidelidad. También hubo quienes pusieron en duda la autenticidad del video y sugirieron que podría tratarse de un montaje o contenido planeado para generar viralidad.

El material continúa dando de qué hablar y ha alimentado debates sobre confianza, lealtad y exposición en plataformas digitales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.