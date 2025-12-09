En una época en la que muchos hacen cuentas con la prima decembrina, el mercado de ropa moldeadora en Colombia muestra un crecimiento con la proximidad de las celebraciones de fin de año y la alta demanda de prendas para eventos sociales.

En lo corrido del año se han vendido más de 200.000 unidades de ‘bodies’ para mujer y camisetas de compresión para hombre, con un aumento respectivo de 69,4 % y 216,6 % frente a 2024, según cifras de Entallarte. Este comportamiento ha sido impulsado por el cambio del concepto tradicional de prendas de control hacia el ‘body shapewear’, una propuesta que prioriza la versatilidad y la comodidad sin renunciar a una silueta estilizada.

Esta tendencia responde a una sofisticación del consumo nacional, donde las mujeres buscan integrar la funcionalidad de la compresión en su vestuario diario y de temporada.

A diferencia de las fajas tradicionales, que suelen ser prendas más ceñidas, diseñadas para moldear intensamente y ofrecer la máxima compresión y rigidez, el ‘body’ moldeador se ha posicionado como una pieza versátil y cómoda. Su propósito principal es moldear la figura de forma sutil, ofreciendo una base sin costuras bajo la ropa.

Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explica que el secreto de su efectividad reside en el diseño que utiliza una mezcla inteligente de tejidos elásticos y de soporte que se enfocan en zonas específicas, ofreciendo beneficios como la compresión de abdomen, y el soporte de espalda. Esto ha hecho que se convierta en la prenda usada para alisar la cintura y proporcionar una figura más definida, al mismo tiempo que ofrece apoyo postural ligero.

“La versatilidad se ha vuelto una demanda de las consumidoras modernas, ya que buscan prendas que resuelvan su look. El ‘body’ moldeador es la prenda perfecta para ello porque permite combinar la misma base con cualquier pieza, desde un vestido formal hasta una prenda casual, ofreciendo alto confort sin limitar las opciones de vestuario. El éxito de modelos como el diseño de tiras confirma esta necesidad de tener una pieza cómoda y adaptable”, afirmó Grisales.

La empresa Entallarte, que incluye en su portafolio ‘body’ reductor cachetero, ‘body’ tipo tanga, con tiras y manga corta, reporta que son las prendas más vendidas de la compañía, con una constante de 200.000 unidades al año; donde la temporada navideña y de compras registra el mayor aumento comparado con los otros meses.

Sin embargo, este mercado, tradicionalmente femenino, también está mostrando una constante apertura hacia el segmento masculino. Si bien los hombres no adquieren ‘bodys’ como tal, sí ha crecido la demanda por camisetas y camisillas de compresión.

Según Grisales, este incremento en la demanda masculina muestra el abandono del paradigma de la estética en la sociedad, permitiendo a los hombres buscar activamente prendas de soporte y compresión para mejorar su comodidad y postura diaria.

El ‘body shapewear’ ha convertido una prenda vanguardista que fusiona estilo, ciencia del diseño y comodidad, en una tendencia esencial para las próximas fiestas navideñas, ofreciendo a los consumidores colombianos la confianza para lucir una silueta definida con el máximo confort.

¿Cómo elegir la talla correcta de ‘shapewear’?

Esta es una guía práctica sobre cómo elegir la talla correcta de fajas para ‘shapewear‘:

Medir cuerpo con una cinta métrica flexible mientras se está con poca ropa (idealmente solo ropa interior), de pie, con postura recta y respirando con normalidad.

Las zonas clave a medir son: cintura (la parte más estrecha, justo encima del ombligo), caderas (la parte más amplia de los glúteos / caderas) y, dependiendo del tipo de ‘shapewear’, también busto / bajo busto .

(la parte más estrecha, justo encima del ombligo), (la parte más amplia de los glúteos / caderas) y, dependiendo del tipo de ‘shapewear’, también . Una vez se tengan esas medidas, compararlas con la tabla de tallas oficial del fabricante . Esto es muy importante, ya que las tallas de ‘shapewear’ no siempre coinciden con la talla habitual de ropa .

. Esto es muy importante, ya que las tallas de ‘shapewear’ . Si las medidas están “entre dos tallas”, elegir la talla más grande, ya que la prenda moldeadora ya ofrece compresión y una talla demasiado pequeña podría ser incómoda o poco saludable.

Al probarla, hacer movimientos: sentarse, agacharse, caminar ; la prenda ideal debe mantenerse en su lugar, no enrollarse ni moverse.

; la prenda ideal debe mantenerse en su lugar, no enrollarse ni moverse. Una talla correcta debe sentirse como un “abrazo firme”: dar forma, soporte y moldeado, pero sin causar dolor, marcas profundas, dificultad para respirar o restricción al moverse.

