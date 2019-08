Uno de las primeras teorías que el experto quiso romper fue el uso de fajas, que prometen no solo moldear el cuerpo de quien la use sino activar la quema de grasa, pues su diseño no permite que esto ocurra y la desintoxicación del organismo empieza desde adentro.

Farid tampoco está de acuerdo con la teoría que tienen algunos que comer varias veces al día es mejor para acelerar el metabolismo. Además, es otro de los especialistas que va en contra de los suplementos ‘milagrosos’.

En el video que abre esta nota, Naffah, quien es reconocido en la cultura ‘fitness’ por sus rutinas innovadoras, sus consejos de nutrición y las recomendaciones sobre suplementos sanos, también habló de qué tan bueno es hacer abdominales y cardio.