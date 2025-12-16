Este martes, 16 de diciembre, sobre las 7:30 de la noche se jugará el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, una llave que para muchos ya está cerrada debido al 3-0 del ‘Tiburón’ en la ida, pero que los aficionados del ‘Pijao’ sueñan con remontar.

Así se narró el partido de ida en Las Narratones de Pulzo Deportes:

De hecho, para el compromiso de vuelta muchas personas creen que el Junior renunciará a atacar solo para defender el resultado, pues la ventaja es cómoda y basta que no lo empaten.

Sin embargo, según dijo el entrenador del Junior, Alfredo Arias, el plan es completamente diferente, ya que este es un partido nuevo y la idea es, igual que en el partido de ida, tratar de ganar el encuentro.

“Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos tres o cuatro también, si hubiéramos tenido la misma que piden del otro lado capaz que terminaba por más goles, eso quiero pensar yo de mi equipo y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por un gol o por dos porque estamos capacitados para ello”, dijo Arias, en la rueda de prensa previa al compromiso final.

Y agregó: “Vamos a salir con mucha ilusión, con mucha actitud, lo fundamental es mantener la actitud, sabiendo que el rival va a eso que nosotros hicimos allá a querer hacerlo acá, con su gente, con el ánimo de saberse que está abajo en el marcador y que tiene que salir. Todo eso lo tratarán de manejar mis jugadores que son los que están en cancha y yo tengo mucha confianza y fe en ellos. Sobre qué estructura manejaremos eso lo verán en cancha”.

El Tolima, por su parte, sabe que necesita trabajar con paciencia, pero mucha inteligencia para romper las líneas defensivas del Junior y así marcar lo más pronto posible, recordando que necesita ventaja de 3 goles para empatar la serie o de más si quiere ganar directamente el trofeo.

A qué hora es la final de la Liga BetPlay

Cabe recordar que este compromiso, correspondiente a la final del campeonato, será este martes, 16 de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y contará con la transmisión de Pulzo Deportes en todas sus plataformas digitales.

