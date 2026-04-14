El delantero colombiano Yoshan Valois empezó a ganarse un lugar en Lanús, no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por su carisma fuera de ella. Luego de marcar su primer gol con el equipo ‘granate’ (que le dio el triunfo ante Banfield), el futbolista fue protagonista de un curioso momento en zona mixta que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

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Durante la charla con los medios, un periodista de ESPN le preguntó si ya tenía apodo dentro del plantel, teniendo en cuenta que lleva poco tiempo en el club argentino. La respuesta del colombiano desató risas y sorpresa.

—¿Ya te pusieron apodo— preguntó el reportero.

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—La verdad, me dicen ‘Kiki’— respondió Valois con naturalidad.

El periodista no dejó pasar el detalle y de inmediato relacionó el apodo con la estrella francesa Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del fútbol mundial. “Por Mbappé, me dijeron…”, comentó, a lo que el colombiano respondió sin dudar: “Sí, eso me dijeron”.

Acá, el video de lo ocurrido:

🇱🇻⚽ ¿MBAPPÉ O VALOIS? Atención con lo que contó el colombiano, héroe en el Clásico del Sur para Lanús. ¡Y hasta metió bailecito! ▶️ Mirá #ESPNF10 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Pcw6Wuj1VG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 14, 2026

La conversación siguió en tono jocoso. “¿Tenés cositas de Mbappé? El apodo ya lo tenés”, insistió el comunicador, y Valois, entre risas, contestó: “Sí, la velocidad, puede que la velocidad”.

La escena dejó ver la buena relación que empieza a construir el jugador dentro del grupo y cómo ya comienza a ser reconocido por una de sus principales cualidades: la rapidez.

¿Cómo fue el gol de Yoshan Valois con Lanús?

Más allá de la anécdota, lo cierto es que Valois tuvo una noche inolvidable, ya que fue el héroe en la victoria de Lanús sobre Club Atlético Banfield en el clásico del sur. El colombiano anotó el único gol del compromiso en los minutos finales, desatando la euforia de los hinchas.

Su tanto llegó de cabeza, tras un centro preciso, en una jugada que definió el partido cuando todo parecía encaminado al empate. La anotación no solo significó tres puntos importantes para su equipo, sino también un impulso clave en su proceso de adaptación al fútbol argentino.

Acá, el video del gol:

¡GRAN CABEZAZO DE VALOIS PARA UN GOLAZO EN EL 1-0 AGÓNICO DE LANÚS ANTE BANFIELD EN LA FORTALEZA! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dh7mujXO0G — SportsCenter (@SC_ESPN) April 13, 2026

Luego del partido, el propio jugador reveló un detalle que le dio un tinte especial a su gol. Según contó, el experimentado defensor y capitán Carlos Izquierdoz le había anticipado lo que iba a ocurrir.

“El capitán Izquierdoz me dijo que iba a hacer mi primer gol y de cabeza. Lo presentí, lo hablé también con Dios a la mañana”, afirmó Valois, dejando ver la mezcla de confianza, fe y motivación con la que afrontó el encuentro.

Este debut goleador podría marcar un antes y un después en su paso por Lanús. Con apenas sus primeros partidos en el club, el colombiano ya empieza a responder dentro del campo y a ganarse el cariño de sus compañeros y de la afición.

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