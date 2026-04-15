Las tardes de Champions siempre son especiales y aún más cuando hay protagonismo de colombianos. Este miércoles, Luis Díaz fue protagonista en la eliminación del Real Madrid en el torneo europeo, pues su gol fue determinante para la victoria del Bayern Múnich en los cuartos de final.

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(Vea también: Luis Díaz se redimió en Champions: de mano a mano errado a golazo y clasificación)

La victoria del Real Madrid no pasó desapercibida, pues el gran combo de estrellas blancas fue el foco de los memes luego de que el arbitro diera el pitazo final.

el real madrid eliminado tmb, si es que no se puede escupir para arriba cuando se juega al dia siguiente pic.twitter.com/gRVwIQb4DP — Val🌼 (@Valeerixg) April 15, 2026

Adios Madrid, 😭 Real Madrid está a eliminado da UCL

R.I.P pic.twitter.com/31ENnpAgP1 — ResenhAbsoluta (@ResenhAbsoluta) April 15, 2026

Así se siente cuando entras a Twitter y el Real Madrid es eliminado pic.twitter.com/1RuSXtoAa7 — peluso (@sirpeluso) April 15, 2026

Real Madrid foi eliminado, né? Que triste… pic.twitter.com/is1s0EBooc — 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐮 (@iamperseu) April 15, 2026

“Real Madrid” es tendencia porque acaba de ser eliminado de la Champions League. pic.twitter.com/DGjkUgqZwp — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) April 15, 2026

El PSG paso a semifinales y el Real Madrid quedo eliminado.

Todo me recuerda a ésto pic.twitter.com/NqKKRKDFOl — Fito-Xeneize (@Favoo_7) April 15, 2026

Noche oscura para el Real Madrid en Múnich

El Allianz Arena fue escenario de una eliminatoria que se salió de cualquier libreto. Bayern Munich terminó imponiéndose en una serie desbordada de goles frente al Real Madrid, que rozó una remontada épica pero se quedó corto en el cierre.

El equipo alemán llegaba con ventaja de la ida (2-1), pero el inicio del partido cambió el guion de inmediato. Apenas al minuto 1, Arda Güller abrió el marcador con un gol tempranero que igualaba la serie. El propio Güler volvió a golpear en el 29’, firmando el 0-2 y poniendo al Madrid arriba en el global, en un arranque que desató ilusión visitante.

Sin embargo, la reacción del Bayern fue inmediata y contundente. Aleksandar Pavlović había igualado muy temprano, y luego Harry Kane puso el 2-2 en el 38’. Antes del descanso, Kylian Mbappé volvió a inclinar la balanza con el 2-3 al 42’, cerrando un primer tiempo frenético con cinco goles y la eliminatoria completamente abierta.

El segundo tiempo de infarto entre Real Madrid y Bayern

En la segunda mitad, el ritmo bajó, pero la tensión aumentó. El Real Madrid intentó sostener la ventaja global, mientras el Bayern presionaba con insistencia. El punto de quiebre llegó al 86’, cuando Eduardo Camavinga fue expulsado, dejando al equipo español con diez jugadores en el momento más crítico.

El desenlace fue devastador para los visitantes. En el 89’, Luis Díaz marcó el 3-3 que devolvía la ventaja al Bayern en el global. Ya en el tiempo añadido, al 90+4’, Michael Olise sentenció con el 4-3 definitivo que desató la euforia local.

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