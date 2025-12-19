Monet, la fintech colombiana de crédito digital enfocada en la inclusión financiera, anunció el cierre exitoso de una ronda de inversión Serie A por USD 24 millones, estructurada con equity y deuda.

Este hito se logra en un contexto retador para la inversión en Colombia, marcado por la cautela de los fondos y la desaceleración del capital extranjero, lo que evidencia la confianza del mercado en su modelo de negocio y su impacto social.

Los recursos permitirán a la compañía fortalecer su tecnología, ampliar su cobertura nacional y mejorar sus herramientas de evaluación de riesgo para llegar a más usuarios, especialmente aquellos excluidos del sistema financiero tradicional.

La ronda contó con el respaldo de un Credit Facility estadounidense y de inversionistas como Ventures Comfama, que destacaron el impacto social de Monet como eje central de su apuesta.

Actualmente, la fintech tiene presencia en el 100 % de los departamentos del país y se consolida como una alternativa segura frente al ‘gota a gota’.

Su aplicación ofrece créditos entre 50.000 y 500.000 pesos, dirigidos a trabajadores informales, emprendedores y personas sin historial crediticio.

De cara a 2026, Monet proyecta otorgar 3,5 millones de créditos, expandirse a México y lanzar una oferta especial para migrantes venezolanos con Permiso de Protección Temporal, reforzando su compromiso con un sistema financiero más accesible e inclusivo.

