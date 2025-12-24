El Gobierno nacional definirá el aumento del salario mínimo para 2026 a más tardar el 29 o 30 de diciembre, fecha en la que se expedirá el decreto oficial con el monto final. Así lo confirmó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en diálogo con 6AM de Caracol Radio, donde explicó que la decisión incorporará no solo las variables tradicionales —inflación causada y proyectada, productividad y crecimiento— sino también un nuevo elemento: el salario mínimo vital, concepto impulsado recientemente por el presidente Gustavo Petro.

Según Sanguino, esta será la primera vez que Colombia incorpore de manera formal el enfoque de salario mínimo vital en la fijación del ingreso base de los trabajadores. El ministro subrayó que no se trata de una idea improvisada, sino de una figura consagrada en el artículo 53 de la Constitución Política, desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y respaldada por estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El salario mínimo vital y móvil significa que el ingreso de un trabajador debe permitirle llevar una vida digna, no solo a él sino a su familia”, explicó el funcionario. Esto implica que el salario debe cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y movilidad, y no limitarse a ser una referencia meramente nominal ajustada por inflación.

El ministro precisó que el concepto fue incorporado a la discusión tras un estudio reciente de la OIT sobre salarios vitales en Colombia, el cual sirvió como insumo técnico dentro de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Ese informe fue tomado como referencia por las centrales sindicales, que durante la negociación insistieron en que el salario mínimo actual no garantiza condiciones de vida dignas para amplios sectores de la población trabajadora.

Aunque el estudio de la OIT ofrece estimaciones concretas, Sanguino fue enfático en que no existe aún una cifra definida. El monto final, dijo, será el resultado de un análisis integral que combine el enfoque del salario vital con indicadores macroeconómicos clave, como la inflación, la productividad laboral, el crecimiento económico y el aporte del trabajo al Producto Interno Bruto (PIB).

El debate tomó mayor relevancia tras la alocución presidencial del pasado 23 de diciembre, en la que el presidente Petro anticipó que el incremento del salario mínimo para 2026 sería “diferente” y potencialmente más alto de lo habitual. Aunque no mencionó una cifra concreta, sí puso sobre la mesa el concepto de salario mínimo vital, lo que desató una intensa discusión pública y mediática.

En Caracol Radio, el periodista Jorge Espinosa profundizó en el estudio de la OIT y realizó un cálculo detallado sobre lo que podría significar un salario mínimo vital en términos concretos. Según explicó, un adulto requiere en promedio 2.856 calorías diarias, lo que equivale a cerca de 394.000 pesos mensuales en alimentación. En un hogar de cuatro personas, ese gasto asciende a 1’288.000 pesos solo en comida.

A esto se suman otros costos básicos. La OIT estima que una vivienda digna tiene un costo promedio de 711.000 pesos mensuales, además de gastos asociados a salud, educación, transporte y comunicaciones. Con todos estos componentes, el ingreso vital familiar para un hogar de cuatro personas sería de 2’982.000 pesos mensuales.

Sin embargo, el estudio también parte de una realidad clave del mercado laboral colombiano: en promedio, en un hogar de cuatro personas hay 1,5 asalariados. Bajo esa lógica, el salario mínimo vital neto por trabajador sería de 1’988.640 pesos, mientras que el salario vital bruto, incluyendo otros componentes como transporte, rondaría los 2’147.000 pesos.

De adoptarse un aumento en esa línea, el salario mínimo pasaría del nivel actual —alrededor de 1’400.000 pesos sin subsidio de transporte— a una cifra cercana a los dos millones de pesos, lo que representaría un incremento de 565.140 pesos, equivalente a un 39,7 %. Se trataría de uno de los aumentos más altos en la historia reciente del país.

No obstante, el propio Espinosa y otros analistas han advertido que este cálculo se basa en un hogar promedio de cuatro personas, cuando cada vez son más frecuentes los hogares unipersonales o las parejas sin hijos. Este cambio demográfico introduce una variable adicional en la discusión y abre la puerta a escenarios alternativos, como la eventual definición de diferentes referencias salariales según la composición del hogar, una idea que por ahora no ha sido confirmada por el Gobierno.

Por el momento, ni el presidente Petro ni el ministro Sanguino han revelado la cifra final. En la página oficial de la Presidencia solo se ha señalado que el aumento del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta la canasta vital de una familia. La expectativa ahora está puesta en el decreto que se expedirá a finales de diciembre, y que definirá si el país da un giro histórico en la forma de concebir el salario mínimo.

