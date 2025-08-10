En medio de los planes de construcción que hay en Bogotá, parece interesante sacar un presupuesto de las necesidades totales que tiene una persona como pensionado para estar en la ciudad.

Vivir una jubilación tranquila y cómoda en la capital colombiana, especialmente en un barrio de estrato 4 con vivienda propia, requiere una planificación financiera cuidadosa. No tener que pagar arriendo o hipoteca reduce significativamente los gastos, pero otros costos esenciales como la salud, los servicios públicos y la manutención diaria siguen siendo considerables.

Presupuesto de pensión promedio para un jubilado en Bogotá

Para vivir pensionado en estrato 4 de Bogotá, con una calidad de vida que incluya tranquilidad, comodidad, seguridad y buen acceso a servicios, se estima que se necesita una pensión neta (luego de descuentos de salud) de al menos $ 2.500.000 a $ 3.000.000 al mes, que en total es más de dos salarios mínimos sin arriendo. Se desglosa en gastos mensuales fijos y variables:

Salud: un pensionado que devengue más de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) aporta el 12 % de su mesada a la salud. Si la pensión es menor, el porcentaje es menor. Por lo tanto, el monto bruto de la pensión debe ser suficiente para cubrir estos descuentos y los demás gastos.

un pensionado que devengue más de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) aporta el de su mesada a la salud. Si la pensión es menor, el porcentaje es menor. Por lo tanto, el monto bruto de la pensión debe ser suficiente para cubrir estos descuentos y los demás gastos. Servicios públicos: en estrato 4, los servicios de agua, energía, gas y aseo pueden sumar un promedio de $ 300.000 a $ 450.000 al mes, dependiendo del consumo.

en estrato 4, los servicios de agua, energía, gas y aseo pueden sumar un promedio de al mes, dependiendo del consumo. Administración del conjunto: si la vivienda está en un conjunto o edificio con propiedad horizontal, los gastos de administración pueden variar entre $ 250.000 y $ 450.000 al mes.

si la vivienda está en un conjunto o edificio con propiedad horizontal, los gastos de administración pueden variar entre al mes. Alimentación y hogar: el gasto en mercado y productos del hogar para una o dos personas suele estar entre $ 800.000 y $ 1.200.000 .

el gasto en mercado y productos del hogar para una o dos personas suele estar entre . Transporte y ocio: A esto se suman los gastos en transporte (Transmilenio, SITP), el impuesto vehicular si se tiene auto, y el ocio, que puede ser de $ 500.000 a $ 800.000 o más.

A esto se suman los gastos en transporte (Transmilenio, SITP), el impuesto vehicular si se tiene auto, y el ocio, que puede ser de o más. Impuesto predial: el impuesto predial en Bogotá para un inmueble de estrato 4 es del 7% del avalúo. Este es un gasto anual, pero debe ser tenido en cuenta.

¿Qué barrio es recomendable para la jubilación en Bogotá en estrato 4?

Para una jubilación cómoda y tranquila en Bogotá, con vivienda propia y en un barrio de estrato 4 que ofrezca una alta calidad de vida, seguridad y acceso a todos los servicios, un lugar que se destaca por su excelente balance es el sector de Engativá Central.

Este barrio ofrece una combinación de factores que lo convierten en una opción ideal para los jubilados que buscan un retiro apacible sin sacrificar la comodidad de la vida urbana. Una de las mayores ventajas de Engativá Central es su perfil residencial, que se traduce en un ambiente tranquilo y familiar, alejado del bullicio de las zonas más comerciales del centro de Bogotá. A pesar de esto, el barrio no carece de accesos a la vida moderna.

En cuanto a la seguridad, la zona se percibe como una de las más seguras dentro de su estrato, lo que es un factor determinante para la tranquilidad. Además, la proximidad a centros de salud es un punto a favor, con clínicas y hospitales de fácil acceso en la localidad. El transporte es otro de sus fuertes, ya que está bien conectado con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y tiene fácil acceso a vías principales, lo que facilita la movilidad por la ciudad.

Finalmente, la oferta de comercio y servicios es completa. El barrio cuenta con una variedad de supermercados, tiendas locales, centros comerciales cercanos y zonas de comercio tradicional donde se puede conseguir de todo sin necesidad de desplazarse grandes distancias.

Esta combinación de tranquilidad residencial con una excelente infraestructura de servicios hace que Engativá Central sea un lugar destacado y muy atractivo para vivir una jubilación con plenitud en Bogotá.

