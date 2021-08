Con un contundente “no”, Enrique Peñalosa les salió al paso a los rumores y criticó a quienes aseguran que él tiene acciones en Transmilenio. Incluso, defendió el sistema que se creó durante su primera administración en Bogotá.

“Eso es completamente ridículo. Yo me siento muy orgulloso de haber creado Transmilenio y yo creería que no hay ninguna exportación de tecnología tan importante en Colombia, en la historia, como Transmilenio”, afirmó Peñalosa en entrevista con Pulzo.

El exalcalde, que aspirará a la Presidencia en 2022, niega que sea dueño de Transmilenio e, incluso, afirma que tampoco tiene ningún bus del sistema.

“También otras estupideces han salido a decir: que es que vendía buses. Jamás he vendido un bus, ni he trabajado con ninguna empresa que haya vendido un bus. Si Transmilenio se hubiera hecho en Medellín, estarían orgullosos; pero en Bogotá, desafortunadamente, no ha sido así”, agregó Peñalosa. (Vea también: Enrique Peñalosa, ¿el candidato de Uribe para presidenciales?: “Él me apoyó, pero…”)