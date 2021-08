Enrique Peñalosa habló en entrevista con Pulzo sobre su aspiración presidencial y cómo se enfrentará a candidatos como Gustavo Petro y los demás que están en la baraja.

Sobre el senador de la Colombia Humana, Peñalosa asegura que no es bueno para gobernar y que le va mejor hablando.

“A Gustavo lo que yo le veo es que no es muy bueno para gobernar, es muy bueno para hablar y para decir cosas que no son ciertas. Decía ahora que las vacunas no servían, con una irresponsabilidad infinita“, afirmó el exalcalde de Bogotá en Pulzo.

Peñalosa sostiene también que la mejor forma de comenzar una contienda política con Gustavo Petro, que este martes habló de subir impuestos en Colombia, es comparando lo que ambos hicieron en la Alcaldía de Bogotá durante sus años de gestión. Por ejemplo, asegura que él hizo más por la salud de la ciudad que Petro.

“Yo cuando llegué (a la Alcaldía), los ciudadanos tenían que hacer fila, levantarse a las 2 de la mañana para pedir una cita en los hospitales. Eran filas y filas, un maltrato a los ciudadanos, y él (Petro) no hizo nada al respecto. Nosotros acabamos con esas filas y montamos un call center y mejoramos la atención, dejamos 3 megahospitales contratados”, sostiene el también precandidato a la Presidencia.

Además, critica que Gustavo Petro no hizo nada en Bogotá para resolver el problema del Bronx, donde no entraba la Policía. Y, agrega, el líder de izquierda no hizo nada para cambiar la flota de buses de Transmilenio y los dejó en mal estado durante todo su Gobierno.

Peñalosa también le echa en cara a Petro el mal manejo de las basuras, por el que tanto estuvo en el ojo de los entes de control durante su gestión en Bogotá.

“Fue tan desastrosa la gestión que la Superintendencia multó a la ciudad. Él es bueno para prometer mentiras”, agregó el exalalcalde.

Esta es la parte de la entrevista de Peñalosa con Pulzo y en la que se refiere a la gestión de Petro y su aspiración presidencial:

Enrique Peñalosa se lanza a la presidencia en Colombia

Sobre su precandidatura, Enrique Peñalosa asegura que ya inició su proceso de recolección de firmas y no descartó una consulta con personajes de la política nacional como el exalcalde de Barranquilla Alex Char; el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez; el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry; el exministro de Salud Alejandro Gaviria; y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

“Personas con las que compartimos la necesidad de que haya buena gerencia y personas que van a tomar las decisiones necesarias, que no están diciendo mentiras, ni tratando de hacerse los simpáticos. Para gobernar es necesario tomar decisiones responsables”, afirmó Peñalosa, en entrevista con Pulzo.

¿Qué hace actualmente Enrique Peñalosa?

El exalcalde de Bogotá se encuentra por estos días dando conferencias en diferentes universidades del mundo y recorriendo el país, como decenas de precandidatos que aspiran a ocupar el cargo más importante del país.

Esta es la entrevista completa de Peñalosa con Pulzo: