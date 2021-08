Gustavo Petro comenzó su hilo diciendo que el modelo económico colombiano es “ficticio” y se sustenta, según él, en tres elementos: la cocaína, el petróleo y el carbón.

Allí, el líder del movimiento ‘Colombia Humana’ dio un salto y habló de las importaciones y cómo estas, según él, son las causantes del desempleo en el país. “Si queremos empleo hay que protegerlas de las importaciones ya [sic]”, aseguró Petro.

Lee También

Posteriormente, dijo que la solución, según él, es “subirles los impuestos” a “patrimonios no productivos, los dividendos y las importaciones que afectan nuestra producción”.

Para rematar, aseveró que, de ganar las elecciones presidenciales, meterá mano a los fondos privados de pensiones. Esto, porque, según él, la gente que cotiza en fondos privados “no obtendrá pensión”.

“La liberación del Estado de transferirle a Colpensiones recursos anuales permitirá darle una pensión a dos millones de personas más hoy [sic]”, sentenció Petro.

Este es el hilo de Petro:

Si el que cotiza paga con su dinero la pensión de otro a través del fondo pensional del país, se garantiza la pensión de todos los que trabajan La liberación del Estado de transferirle a Colpensiones recursos anuales permitirá darle una pensión a dos millones de personas más hoy — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2021

Petro pide “desestimular” que propietarios de empresas saquen su dinero

El pasado 28 de julio, el senador publicó varias propuestas que tienen que ver con los impuestos que pagan las empresas en Colombia y lo que debería incluir una reforma tributaria.

Según dice, en el país no se debería subir el impuesto de renta a las empresas no financieras y no extractivas. Además, se debe reducir el impuesto de renta a las micro y pequeñas empresas y subir el impuesto a los dividendos.

El senador de la Colombia Humana también considera que debe gestarse una reforma tributaria que no afecte a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, lanzó una propuesta que desató varias críticas y comentarios en redes sociales: desestimular que los dueños de las empresas saquen su dinero. (Vea también: Reforma tributaria va sí o sí en esta legislatura: ¿qué dicen Petro y Cabal sobre el tema?).

Lo anterior se traduce en una especie de condicionamiento sobre los ingresos de las compañías, también en que sus propietarios no podrían manejar dichos recursos de forma libre, algo que a todas luces asustaría a los inversionistas en Colombia.