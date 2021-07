Gustavo Petro publicó este miércoles varias propuestas que tienen que ver con los impuestos que pagan las empresas en Colombia y lo que debería incluir una reforma tributaria.

Según dice, en el país no se debería subir el impuesto de renta a las empresas no financieras y no extractivas. Además, se debe reducir el impuesto de renta a las micro y pequeñas empresas y subir el impuesto a los dividendos.

El senador de la Colombia Humana también considera que debe gestarse una reforma tributaria que no afecte a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, lanzó una propuesta que desató varias críticas y comentarios en redes sociales: desestimular que los dueños de las empresas saquen su dinero. (Vea también: Reforma tributaria va sí o sí en esta legislatura: ¿qué dicen Petro y Cabal sobre el tema?)

Lo anterior se traduce en una especie de condicionamiento sobre los ingresos de las compañías, también en que sus propietarios no podrían manejar dichos recursos de forma libre, algo que a todas luces asustaría a los inversionistas en Colombia.

“Hay que desestimular que se saquen recursos de las empresas para sus propietarios, hay es que aumentar la inversión”, escribió Gustavo Petro en Twitter.

Hay que desestimular que se saquen recursos de las empresas para sus propietarios, hay es que aumentar la inversión. — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2021

Críticas a Gustavo Petro por tema de inversión en Colombia

Uno de los primeros en reaccionar a la propuesta de Petro fue el economista Alberto Bernal, que calificó de “extremadamente negativo” el mensaje del senador. Según dice, esto podría limitar la capacidad de los inversionistas para decidir qué hacen con sus ingresos.

“Este mensaje es extremadamente negativo para la inversión internacional y nacional. Si los inversionistas no tienen la capacidad de decidir qué hacer con sus recursos, se irán a otros países donde sí los respetan. La ignorancia de Petro para con la economía es impresionante”, escribió el economista en su cuenta de Twitter.

Este mensaje es extremadamente negativo para la inversión internacional y nacional. Si los inversionistas no tienen la capacidad de decidir qué hacer con sus recursos, se irán a otros países donde sí los respetan. La ignorancia de Petro para con la economía es impresionante 😰🙄 https://t.co/smqC7KQYlc — Alberto Bernal (@AlbertoBernalLe) July 28, 2021

Los mismos seguidores del senador de izquierda criticaron su propuesta porque consideran que, prácticamente, esto limitaría a los dueños de las empresas para que puedan manejar sus ganancias. “¿Y entonces para qué hace uno empresa?”, cuestionó uno de los tuiteros.

“Qué miedo tan berraco !! Qué hará? Meter preso al que quiera sacar capital para diversificar su negocio o pa comprar casa nueva?”, cuestionó otro de los seguidores de Petro.