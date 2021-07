La audiencia fue convocada por la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, “para evitar que se iniciara un proceso penal por los delitos de injuria y calumnia agravados por los que Petro denunció a Guerra”, según informó Blu Radio.

El primero de los trinos en cuestión, que no ha sido borrado del Twitter de Guerra, sostiene que “Maduro y sus colectivos chavistas, de la mano de Petro y otros líderes de izquierda, se han preparados para generar caos e inestabilidad“.

Colombianos, Maduro y sus colectivos chavistas de la mano de Petro y otros líderes de izquierda se han preparados para generar caos e inestabilidad. Nuestra confianza es el pdte @IvanDuque y nuestras @FuerzasMilCol y de @PoliciaColombia para que actúen y recuperen la seguridad. — María del Rosario Guerra (@charoguerra) May 2, 2021

Acerca de este, Guerra sostuvo: “No me consta que Gustavo Petro para este propósito tenga relación con Maduro o colectivos chavistas o que ello haga parte de su proyecto político”.

Lee También

El segundo trino, que tampoco ha sido borrado, contiene un video en inglés con más señalamientos relacionando a Petro con desmanes durante manifestaciones:

“En ese video se menciona a Gustavo Petro y su relación con actos de vandalismo y terrorismo. Rectifico que la información allí contenida no me consta y no compromete mi posición personal“, explicó la senadora, al respecto.

Pese a que ambos trinos continuaban al aire al momento de terminar la diligencia, Petro se dio por satisfecho con la retractación, concluye la emisora.