Aún faltan varios meses para las elecciones presidenciales de 2026, pero desde ya se calienta la contienda electoral con algunos nombres que surgen como posibles candidatos.

El empresario Mario Hernández, a través de su cuenta de X, causó revuelo al manifestar públicamente su inclinación política, pues se decantó por Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en dos periodos distintos.

“Excelente candidato”, escribió Hernández, quien en diferentes oportunidades ha manifestado su inconformidad con el actual Gobierno de Gustavo Petro.

La frase del empresario se dio en el marco de la entrevista que Enrique Peñalosa le concedió al periódico El Tiempo en donde dio a conocer sus propuestas de cara a las elecciones del próximo año.

La carta destapada de Mario Hernández no deja de sorprender, ya que si bien su lineamiento político se acerca a la derecha, pues no se tenía a Enrique Peñalosa en el radar de uno de los empresarios más importantes del país.

Enrique Peñalosa habla sobre candidatura presidencial

En diálogo con El Tiempo, Enrique Peñalosa se refirió a su nueva candidatura presidencial, de la cual espera salir con las manos en alto; de hecho, comparó el momento con la época en la que aspiró a la Alcaldía de Bogotá.

“Quien termina imponiéndose depende de una infinidad de circunstancias del momento que no son previsibles. Por ejemplo, la vez pasada que me lancé a la alcaldía, venía de perder cuatro elecciones. En las primeras encuestas que salieron, los otros dos candidatos tenían 28 por ciento, el otro 24 por ciento y yo tenía 12 por ciento. Y yo gané. En este momento estamos en una emergencia nacional y tenemos que unirnos todos los que creemos, quienes compartimos ciertos principios fundamentales de cómo es que la sociedad se desarrolla“, dijo.

Con respecto a otros candidatos presidenciales, como Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar, Peñalosa indicó: “Siempre he creído en las encuestas, pero reflejan un momento. La gente todavía no ha comenzado a pensar en el voto y falta que los ciudadanos comiencen a analizar más en firme quién es la persona que creen que se necesita para sacar a Colombia adelante. Hay personas con las cuales tengo coincidencias, como con Vicky, como Fajardo, pero definitiva y claramente no con Petro y gente de él, como Bolívar, porque creo que son totalmente incompetentes”.

