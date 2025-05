Entre la densa baraja de precandidatos presidenciales cada vez aparecen más opciones, y seguramente faltan más. El último en entrar fue Gustavo Bolívar, quien va a dejar el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para empezar la campaña, lo que al parecer molestó al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, uno que parece muy firme con su puesto en el Gobierno es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en entrevista con Caracol Radio confesó que no piensa ser candidato presidencial. De hecho, ni siquiera se mojó mencionar si estaría dispuesto a apoyar a personas que ya se lanzaron como candidatos de la izquierda.

(Vea también: Bolívar y otro capítulo de desamor con Petro: de “lo amo, presidente” a “demos un tiempo”)

“Nunca se me ha pasado por la cabeza (ser candidato presidencial). Buena parte, para que los deseos se hagan realidad, primero se le tiene que pasar por la cabeza”, dijo. Además, aseguró que “tampoco” se lo han propuesto. “Tengo que sentirlo o llevarlo en la piel”, afirmó.

Y es que su carrera en la política ha estado marcado por los importantes cambios de frente que ha dado. De los últimos 4 presidentes, hizo parte del partido de Gobierno en 3, que, de paso, han sido los más importantes y quienes han dejado más huella en el país con sus decisiones.

“Yo he sido uribista, santista y ahora petrista, pero siendo benedetista ante todo —afirmó Armando—. Eso es lo que la gente no entiende. Yo estaba con el uribismo, pero nunca estuvo de acuerdo con la dosis mínima; la hundí 7 veces con Gina Parodi, en ese momento. Estuve de acuerdo con el proceso de paz. Se burlaban y me llamaban el filósofo de la seguridad democrática. Era una burla porque yo no compartía mucho de la seguridad democrática o no estaba de acuerdo en algunos temas de paz. A veces en broma y en serio digo que soy como una especie de Neymar: que uno no anda buscando equipo, sino que los equipos lo andan buscando a uno“.

Quién será el candidato del Pacto Histórico y de la izquierda

Por el momento, ningún nombre se ha decantado claramente. Gustavo Bolívar fue el último en lanzarse al ruedo, pero Benedetti no le ve mucho futuro como candidato presidencial. Y aunque hay muchos otros que han estado en el Gobierno, no parecen tener un gran caudal político que los impulse a recibir la bendición del presidente.

Con este panorama, Benedetti explicó lo que, considera, pasará con el partido del Gobierno. “El Pacto Histórico debe tener un candidato. Es ver cómo se escoge ese candidato. Si se hará en las elecciones del 20 de octubre del Pacto o llegar a un acuerdo con varios partidos y en marzo se decida quién tiene la votación más alta, y que fácilmente derrotaría a los que hoy se quieren posesionar en la derecha, como Claudia López, Fajardo y Vicky Dávila [esa, de paso, fue una pulla para los tres candidatos que se llaman a sí mismos de centro]. Si es así, el triunfo estaría dentro de ese candidato (del Pacto). Ahora, el problema es que lo entiendan así y lo desarrollen así. Supongamos que no se logra el acuerdo, entonces tendría que lograr que lleguen a primera vuelta, pero si se coordinan antes de la primera vuelva, dentro de esos candidatos estará el próximo presidente”, explicó Armando Benedetti, quien, por su cargo como ministro del Interior, no puede mencionar si apoyará o no a algún candidato en concreto para las próximas elecciones.

(Vea también: Bolívar, que ya está en campaña, reveló que tiene $ 90 millones de la ‘primera línea’)

“El candidato ideal es el que esté en el centro y sepa tejer puentes con los otros partidos”, explicó con el conocimiento que le dan más de 30 años de participación en política y haber sido el jefe de campaña del presidente Gustavo Petro. No obstante, dejó una pulla que después quiso : “Ese no es Bolivar —respondió cuando le preguntaron concretamente por él—. Yo no estoy diciendo que Bolívar sea un mal candidato”, complementó.

No obstante, en Caracol Radio le preguntaron por el caso concreto de Roy Barreras, quien dejará su cargo como embajador en Inglaterra —que por cierto fue muy criticado al no gestionar mejor la pérdida de la visa—. Sobre él, Benedetti afirmó que “es un buen candidato”.

Son muchos los nombres que hoy aparecen como los opcionados para ser los elegidos por Petro, sin embargo, según el mismo Bolívar, el presidente aún no ha elegido a nadie.

