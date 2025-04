Raquel Sofía Amaya, reconocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Pinina colombiana’, es una destacada comunicadora social y actriz, cuya trayectoria artística comenzó a una edad muy temprana. A los cuatro años ya estaba frente a los micrófonos y las cámaras, convirtiéndose en la primera niña actriz del país. Según ha contado en varias entrevistas, su amor por los medios de comunicación nació en el seno de su hogar, donde desde pequeña comprendió la importancia del lenguaje, la voz y la creatividad como herramientas de transformación. (Vea también: Judy Henríquez reveló triste realidad de actores mayores en Colombia: “Los han olvidado”) El apodo de ‘la Pinina colombiana’ lo recibió por haber sido la voz oficial del programa infantil ‘la Pinina’, que se transmitía por la radio y que marcó a toda una generación. Con el paso del tiempo, Raquel consolidó su carrera como actriz, participando en exitosas producciones como ‘Amigas’, ‘Los cuervos’, ‘Las señoritas Gutiérrez’, ‘Crimen y castigo’, ‘Notas de sociedad’ y ‘La estrella de las Baum’, entre muchas otras. Todo esto mientras adelantaba sus estudios en la Universidad Javeriana de comunicación social, demostrando su capacidad para combinar la vida académica con la artística. ¿Qué paso con Raquel Sofía Amaya, ‘la Pinina colombiana’? Luego de más de 50 años de carrera en los medios, Raquel Sofía Amaya habló recientemente con el programa ‘La red‘ de Caracol Televisión para contar cómo logró pensionarse en Colombia. Su testimonio reveló una historia de lucha, persistencia y justicia que muchos artistas en el país aún enfrentan. Según explicó, su camino hacia la pensión fue posible gracias a que desde muy joven cotizó como empleada. “Desde los ocho años yo me ganaba 2.300 pesos trabajando en Caracol Radio, con los que mantenía a mi familia. Gracias a la rigurosidad de mi madre, que me enseñó a ahorrar y a cumplir con mis deberes, seguí cotizando durante toda mi carrera”, dijo en la entrevista. Sin embargo, alcanzar este derecho no fue sencillo. Cuando cumplió la edad para pensionarse, hace aproximadamente dos años, se enfrentó a múltiples obstáculos. “Se buscaban todas las formas posibles de dilatar el proceso: no reconocían semanas, no hacían los ajustes, y tuve que recurrir a un equipo jurídico para poder hacer valer mis derechos”, señaló. Con el apoyo del bufete TG Consultores, liderado por el Dr. René Rojas, logró demostrar su historial laboral, presentar las tutelas necesarias y finalmente acceder a la pensión tras un proceso largo y desgastante. En diálogo con Pulzo, la actriz expresó su deseo de que todos los artistas del país puedan acceder a este derecho sin tantas trabas: “Eso no debería ser noticia. Que un actor se pensione debería ser normal. Yo lo logré, pero me costó mucho, y quisiera que todos los artistas de este país también lo logren”. Actualmente, Raquel no solo es pensionada, sino que continúa aportando al mundo de las comunicaciones a través de su empresa audiovisual. En cuanto a formación académica, ha acumulado un impresionante recorrido: es Comunicadora Social–Periodista con especialización en Televisión, especialización en Comunicación para el Desarrollo, una Maestría en Comunicación y un Doctorado en Comunicación con tesis laureada. Su historia es un ejemplo de constancia y compromiso con su vocación, así como una inspiración para los artistas y comunicadores que, como ella, han dedicado su vida a entretener. Raquel Sofía Amaya no solo es una pionera en la actuación infantil en Colombia, sino también una figura clave en la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de los artistas en el país.

Actriz hace un llamado a MinTic y Ministerio de Cultura sobre las pensiones de los artistas

“Tuve la fortuna de cotizar como empleada, gracias a que contaba con un permiso del Ministerio del Trabajo. En esa época, los artistas y periodistas no podían cotizar, y son justamente de las profesiones más precarizadas del país. A mí me daría vergüenza que, después de 50 años de trabajo, los artistas tengan que recurrir a colectas para sobrevivir o incluso para ser enterrados. Es vergonzoso. ¿Qué están haciendo el Ministerio de Cultura y el MinTIC? Todos tenemos derecho a una pensión, y más aún cuando hemos entregado años de trabajo a este país. Es un derecho, no un favor”, Raquel Sofía Amaya.

