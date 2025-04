Lo que parecía ser una gran oportunidad para los actores Adriana Franco y Rafael Bohórquez terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla legal. Ambos artistas, reconocidos por su extensa trayectoria en la televisión colombiana, fueron víctimas de una estafa a manos de una mujer que, tras ganarse su confianza, los llevó a enfrentar serias dificultades económicas y un proceso jurídico que aún sigue en curso.

La situación de la mamá de ‘Betty, la fea’ por una estafa

Hoy, con profunda tristeza e indignación, alzan la voz para exigir justicia. En una entrevista para ‘La red’, la actriz Adriana Franco, recordada por su papel de Julia en la icónica telenovela ‘Betty, la fea’, relató que una mujer identificada como Luisa fue quien los engañó y prácticamente les robó una finca que ambos habían construido con mucho esfuerzo en Fusagasugá.

“Fue una mujer que se ganó nuestra confianza y terminó quedándose con la finca”, expresó Franco, aunque también aseguró que, a pesar de la amarga situación, están tratando de mantenerse en pie. Por su parte, el actor Rafael Bohórquez describió el terreno como “el trabajo de su vida”, pues fue el resultado de años de esfuerzo y disciplina financiera.

El actor lamentó la falta de celeridad en el sistema judicial, señalando que los procesos se dilatan tanto que corren el riesgo de prescribir. “Aquí todo es dilatar y dilatar hasta que prescriba”, expresó con evidente frustración, haciendo un llamado urgente a las autoridades para que se haga justicia.

Según relató la pareja, todo comenzó cuando decidieron hacer un negocio con esta mujer, quien nunca cumplió con el acuerdo de compra. Aunque confiaron en su palabra, ella jamás les pagó lo pactado, lo que los obligó a iniciar un litigio legal por incumplimiento del contrato.

A pesar de los esfuerzos legales que han emprendido, la situación avanza lentamente, lo que aumenta su preocupación. ‘La red’ pudo confirmar que no se trata de un hecho aislado: al parecer, existen otras denuncias en Fusagasugá contra la misma mujer por situaciones similares de estafa. Sin embargo, por tratarse de un proceso en curso, no se pueden revelar más detalles por el momento.

Esta lamentable situación ha dejado en evidencia no solo la vulnerabilidad de quienes confían en la buena fe de las personas, sino también las deficiencias en la respuesta de la justicia, que muchas veces no ofrece soluciones rápidas ni efectivas. Adriana Franco y Rafael Bohórquez continúan luchando para recuperar lo que tanto esfuerzo les costó construir, mientras esperan que su caso no quede en la impunidad.

