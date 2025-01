María Margarita Giraldo tiene una gran trayectoria en la televisión. Estuvo en teatro y se ha destacado por su gran talento ante la cámara. Sin embargo, no está atravesando el mejor presente debido a la falta de trabajo.

Desde 2024 viene hablando de la falta de oportunidades y, sobre todo, de la pensión ausente de los actores por falta de estabilidad por parte de las productoras.

Lo cierto es que Giraldo estuvo en ‘La red’, espacio en el que habló de su preocupación y de su desconcierto con la televisión. Asegura que desde 2016 no es llamada para papeles importantes.

“Ya no valoran el recorrido. Este año estoy cumpliendo 50 años de experiencia en mi profesión y efectivamente uno tiene un canon establecido, Caracol, por ejemplo, me lo ha respetado siempre y gracias a Dios, producciones tan conocidas como ‘El paseo 1’, ‘El paseo 4’, ‘Vecinos’, ‘El secretario’, recibo dos remuneraciones al año y no me quejo. Gracias a que Dios me ayudó a invertir bien la plata, no tengo rencor“, afirmó Giraldo.

Añadió que a pesar de que ella está bien, la situación le duele, sobre todo por colegas que sí lo necesitan con urgencia.

“Me han salido ‘castings’ hasta en inglés y ahora, como todo es en casa, me toca ser camarógrafa, luminotécnica, ambientadora, maquilladora, de todo. Es un poco incómodo porque yo vivo sola porque no hay quien me responda los diálogos“, afirmó.

La actriz confesó que extraña las grabaciones, sobre todo por los compañeros, los directores y el ambiente en general. Lo que desea es hacer un llamado para que la vuelvan a tener en cuenta y a sus colegas de la misma edad también.

