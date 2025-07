Rodrigo Candamil, recién eliminado del ‘reality’ ‘Masterchef Celebrity’, estuvo como invitado en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde habló con franqueza sobre su salida del concurso, su desempeño en la competencia y su opinión sobre algunos miembros del jurado, en especial la chef mexicana Belén Alonso.

El actor, reconocido por su talento en la televisión y el teatro, dejó claro que su eliminación lo tomó por sorpresa. Aunque había estado en riesgo durante ese episodio, pensó que su plato no sería el motivo de su salida: “No pensé que me iban a eliminar. Pensé que los huevos iban a ser los que salieran, pero no… fue mi lasaña de plátano”.

Candamil explicó que su preparación, aunque tenía buen sabor, no logró cumplir con los estándares técnicos exigidos por el jurado. “La carne, la proteína, estaba bien sazonada. Siempre me destaqué por mi sazón, pero esta vez no fue suficiente”, añadió.

Durante la entrevista, el actor aprovechó para hacer una reflexión cargada de humor sobre su salida del concurso: “Los huevos arruinan matrimonios… y también eliminaciones en ‘Masterchef”, comentó. Con esta frase, hizo alusión a la preparación de su compañera Michelle Rouillard, quien presentó unos huevos sin sal, lo que para él era motivo suficiente para haber sido la eliminada en lugar suyo. Según Candamil, su plato tenía buen sabor y mejor ejecución, por lo que consideró injusto que él saliera mientras otros cometieron errores más evidentes.

A pesar del resultado, se mostró agradecido por la experiencia vivida en el programa y el cariño del público: “Agradezco la empatía, los mensajes tan bonitos. Y hay que celebrar: me llevo una ollada de amigos de este concurso”.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Candamil habló sobre la ausencia del chef Jorge Rausch, quien no estuvo presente en su último reto de eliminación. “Me hizo falta Rausch, pensé que nunca lo iba a decir, pero fue así”, confesó entre risas, sugiriendo que la presencia del chef colombiano podría haber influido en una evaluación distinta de su plato.

En cuanto a la chef Belén Alonso, Candamil fue honesto, aunque trató de mantener un tono diplomático. Cuando le preguntaron si tuvo alguna dificultad con ella, respondió con una metáfora cargada de ironía: “No sé… Yo me sentí en Acapulco, con huracanes, y eso arruinaba el momento. Sentía que cada vez que se acercaba era como una nube negra que nos visitaba”. Aunque reconoció que ella es una profesional con trayectoria, admitió que su estilo y forma de comunicarse no le resultaban del todo cómodos.

“Sé que tiene restaurantes y, si tengo la oportunidad, los visitaré. Pero en el programa hubo un descoordinado con ella, su sentido de orientación nos desorientaba, y su humor no me parecía el más adecuado”, explicó el actor en el matutino de RCN.

“Lo que dijo sobre el arroz fue muy ofensivo”, expresó en referencia a un comentario que, según él, menospreció un alimento básico en la dieta de muchas familias colombianas: “En este país hay muchas personas que comen arroz y papa todos los días, y lo hacen con dignidad. No se puede hablar así de algo tan cotidiano”.

Con su salida, Rodrigo Candamil deja una huella en ‘Masterchef Celebrity’, no solo por su carisma y sazón, sino también por su autenticidad. Aunque su camino en el programa llegó a su fin, su participación será recordada por los momentos divertidos, los platos cargados de sabor y su postura firme ante las situaciones que le incomodaron.

