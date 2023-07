Una de las presentaciones que más elogios se llevó de los jurados en el primer capítulo de ‘Yo me llamo’ fue la del docente, ya que demostró tener una voz muy parecida a la del artista italiano.

(Vea también: ‘Yo me llamo’ empezó con erizada de “pelitos”; primer imitador dejó boquiabierto al jurado)

“Tengo una trayectoria como abogado de 16 años. Amo el derecho y amo mi carrera. He intentado desarrollar un perfil que me ha llevado al mundo de la docencia”, dijo el profesor cuando se presentó.

Según explicó el participante, la idea de presentarse en el ‘reality’ comenzó como un juego, pero cuando vio una promoción del programa se motivó a concursar.

“Le puse esos audios a mi mamá y le pregunté a cuál de los artistas me parecía y me devolvió un audio diciéndome que a ninguno. El domingo siguiente me dijo: ‘Su hermana y yo ya tenemos el personaje, mírelo’”, recordó, sin aún mencionar que iba a interpretar a Luciano Pavarotti.