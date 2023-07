El primer capítulo de ‘Yo Me Llamo’ empezó con grandes talentos en la etapa de audición, muchos de ellos destacaron por su color de voz parecido al personaje que imitaban; sin embargo, también hubo otros participantes que no contaron con la misma suerte, ese fue el caso de Axl Rose.

Cuando anunciaron al participante imitador del vocalista de la legendaria banda de rock Guns and Roses, los jueces del ‘reality show’, César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, se sorprendieron y alcanzaron a ilusionarse con encontrar una voz que tenga el estilo agudo del cantante norteamericano; sin embargo, este no fue el caso.

Las redes sociales reaccionaron dándole palo al concursante; uno de los trinos señaló que “este es un Axl Rose de cuadra picha”; otros, en cambio, escribieron que “ese Axl Rose se parece a Mariah Carey”.

Este parece un Axl pero de cuadra picha #YoMeLlamo pic.twitter.com/X98vHQzzzt — claudemarceau (@claudemarceau) July 27, 2023

El participante inició su presentación con la canción ‘Welcome to the Jungle’, un tema con partes muy agudas, imposibles para él, eso se notó claramente. Inmediatamente empezó a cantar y a bailar como el histórico personaje, los jueces hicieron cara de desagrado y le bajaron el pulgar sin dudarlo.

“Ni una nota afinada, ni una…”, aseguraron César Escola y Amparo Grisales, que se pusieron la mano en la cabeza en signo de desesperación, mientras que Pipe Bueno quedó atónito. Luego pararon el ‘show’ del participante y le dijeron que no se llamaba, este reaccionó muy bien ante la crítica negativa y salió con una sonrisa y un grito.

Entretanto, esta temporada 2023 de ‘Yo Me Llamo’ tuvo un gran inicio en su primer episodio con concursantes que les hicieron homenajes a varios artistas reconocidos de diferentes épocas, como Alejandra Guzmán, Miguel Bosé, entre otros.

El segundo capítulo promete tener más presentaciones que expongan el talento de los concursantes, además de las ya acostumbradas risas de las audiciones.