Lo primero que aclaró la famosa colombiana es que ella no exigió que Andrés Felipe Giraldo Bueno, como es el nombre real de Pipe, volviera al concurso del doble perfecto, pero sí siente que reuniones de ella con los directivos habrían sido determinantes en esa decisión.

Así también lo reconoció el artista de ‘Una noche’, que agradeció en este medio que ‘Amparito’, como la llama, hubiera querido que él regresara.

Por eso se dice que el intérprete de música popular está en deuda con ‘la Diva’, porque gracias a eso está sentado como jurado, de nuevo. No obstante, Amparo no cree que él esté endeudado con ella, sino que ve la situación como una buena decisión de los directivos para hacer que el grupo de jueces tenga mejor energía.

“No fue exigencia [que Pipe Bueno volviera]; yo no exijo, eso se lo dejo al programa. Pero como estoy desde la primera temporada, y el equipo de producción me conoce tanto, pues se dieron cuenta que las dos veces que estuvo Pipe [en la mesa de jurados] había más sinergia, había una energía que fluía hermosa. Y yo, digamos que sí, cuando estaba reunida con los directivos, siempre echaba [el comentario]: ‘Que me traigan a Pipe, que me traigan a Pipe, que me vuelvan a sentar a Pipe al lado’. Y pues estoy muy feliz de que sucedió”, aseguró Amparo en las entrevista de Pulzo, como se puede escuchar en este video:

En cuanto a Bueno, expresó en este portal de noticias: “Para el regreso, no fue nada difícil convencerme. Creo que después de que uno ya ha hecho dos temporadas se sobreentiende que hay parte del ADN impregnado de la esencia mía acá. Recibí bonitos comentarios cada vez que estuve y mucha gente me extrañaba, me escribían que chévere que regresara. Entonces, yo era el más pendiente. Cuando supe que regresaba al programa, yo estaba por ahí haciendo ojitos y coqueteando. Y, por otro lado, no es por nada y modestia aparte, yo he agradecido que Amparito también hizo buenos comentarios, que quería que regresara. La verdad fue más fácil de lo que tú crees: no fue sino mirar agendas; […] fue mirar disponibilidad y ya estábamos sentados terminando el contrato para comenzar este proyecto”.

Además de contar que no fue exigencia suya que Andrés Felipe Giraldo volviera, ‘la Diva’ también reveló que se siente mejor trabajando con la pareja de Luisa Fernanda Wcomo compañero de trabajo que con otros que han estado en esa tercer silla de jurados, entre ellos el cantante de ‘Aventurero’ y Jessi Uribe.

“No me van a querer mucho Jessi y Yeison, pero sí [prefiero a Pipe]. O sea, hay gente con la que tal vez la energía fluye mejor y con Pipe siempre ha fluido, porque digamos que somos personas muy parecidas, muy agradecidas con la vida y con la carrera que tenemos. Entonces, somos muy, muy, muy felices los tres [ella, César Escola y Pipe], porque nos enojamos, nos reímos, nos burlamos, nos emocionamos. Cuando somos los tres, pues esa energía fluye y eso se nota, así ha pasado, así está sucediendo y así ha estado sucediendo y estamos felices por eso”, explicó la jurado de ‘Yo me llamo’ en nuestra entrevista.