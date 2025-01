Lo hizo en una entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo, en la que habló de su trabajo en las 10 temporadas de ‘Yo me llamo’, pero también de su vida personal.

La manizaleña confirmó que continúa su noviazgo a distancia con el empresario brasileño, del que se encuentra muy enamorada, pese a que él vive en Uruguay.

“Hay amor en mi vida, sí. Estoy enamorada, pero ya el amor uno lo maneja de otra forma, o sea, ya uno no es tan obsesivo, ya disfruta los ratos en que uno esté con él, porque vive en otro país, Uruguay, aunque es brasileño, lo cual me fascina porque hablo perfecto portugués, pues viví en Brasil. Y entonces es una melodía hermosísima al corazón y al amor”, declaró.

Quién es el novio de Amparo Grisales y cómo se conocieron

Aunque su nombre sigue siendo un misterio, la jurado de ‘Yo me llamo’ aseguró que es un empresario de soya, alto, “guapísimo”, de pelo largo y canoso. El hombre tiene 62 años, por lo que es menor que ella, que tiene 68 (aunque en octubre de 2025 festejará sus 69 años).

Grisales contó que lo conoció en una fiesta de fin de año, en Uruguay. Él se le acercó, le preguntó (en portugués) que si se quería casar con él y le dio un trago.

“Quedé flechada y tenemos una relación muy linda porque nos vemos tan frecuentemente como se puede […]”, agregó la artista, que tiene una hermana famosa.

Y es que la distancia no ha sido un impedimento para que ella viva el amor, pues aprendió a no obsesionarse con una persona y a convivir con la soledad.

“[…] La soledad quiere decir la edad del sol: sol-edad. Es la edad en la que vas hacia adentro de ti, de tus pensamientos, de tu corazón. Hay gente que no conoce ni su cuerpo ni su mente, porque está siempre por fuera de ellos. Me he vuelto muy amiga de mi ser, de mí misma. Si uno no puede hacer eso, no puede amar a nadie“, declaró.

