Después de terminar la relación con Lincoln Palomeque y de ser protagonista de todo tipo de rumores y especulaciones sobre nuevas parejas, Carolina Cruz oficializó su relación con Jamil Farah en los primeros meses del 2023. Sin embargo, antes de la llegada del año 2024 tuvieron que separarse por compromisos del piloto en Estados Unidos.

Y es que desde noviembre pasado Farah se fue de Colombia y pocas veces se vieron mensajes o publicaciones de alguno de los dos sobre su relación, por lo que empezaron los rumores de que las cosas no iban bien. Obviamente, los amores a distancia no son fáciles de llevar, sobre todo con las ocupaciones de cada uno y lo que implican las responsabilidades de ‘Caro’ como mamá.

La publicación del novio de Carolina Cruz sobre el año 2024

Pero finalizando el mes de enero, a más de dos meses de su partida de Colombia, Jamil Farah compartió una foto muy emotiva con Carolina Cruz, abrazados y él muy cerca de su oreja izquierda, además de sumar un mensaje llamativo:

“Venga le digo…”.

Pero si la imagen y el texto fueron llamativos para los usuarios de Instagram, todo aumentó con la respuesta de la presentadora de Caracol Televisión con un corto texto y unos emoticones mostrando su mirada de amor:

“Dígame (emoticones)”.

Y para no quedarse atrás, Farah sumó otro comentario, en el que ponía un emoticón con gesto de ‘picardía’ y el número “2024”, poniendo a pensar a muchos sobre algo que pueda venir para la pareja en este año que apenas empieza o un cambio que pudiera llevar a la relación a una nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

¿Qué ha dicho Carolina Cruz del matrimonio con su novio Jamil Farah?

Aunque puede parecer exagerado, la exreina de 44 años ha ido quitando los filtros para hablar de matrimonio o nuevos hijos, incluso lo hizo cuando reveló en una entrevista con Eva Rey que ya tenía pareja y que podrían venirse nuevos pasos en su vida:

“Ahora sí [le gustaría casarse], me parecería delicioso, como ya no lo hice, digo que ahora sí. A ver qué pasa… ¿Cómo me lo imagino? Un ‘parrandón’, [vestida] de blanco, como color ‘cremita’… ‘Superlindo’, una cosita así como ‘strapless’, un vestidito cortico o ‘vaporocito’… [El anillo] Sí, pero no tiene que ser una roca, siento que tiene que ser algo significativo, más que cualquier otra cosa”.

Recordando que también dijo que con Lincoln Palomeque no se había dado la tan esperada propuesta: “Nunca me propuso matrimonio (Palomeque). Nunca, nadie, me ha hecho una propuesta de matrimonio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Con más de un año de empezarse a conocer esta relación de Carolina cruz y Jamil Farah, no es extraño que puedan llegar sorpresas en 2024 y así lo entendieron muchos con estos mensajes públicos en Instagram.

