El éxito que ha tenido Carolina Cruz en sus diversos roles como lo son de presentadora, empresaria y exreina de belleza le han permitido ser una de las figuras del entretenimiento más famosas en Instagram, pues a la fecha alcanza los más de 7 millones de seguidores. En la plataforma suele compartir varios detalles de su vida y recientemente mostró el paso a paso de su cambio de ‘look’.

La presentadora hizo un en vivo junto a su estilista y amigo, Malejo Cangrejo, quien desde hace varios años ha estado a cargo de su cabello y por ende, de cómo luce en los diversos eventos a los que asiste constantemente. Hace varios días Cruz aseguró que deseaba un nuevo cambio de ‘look’ el cual ya tenía claro desde hace un tiempo y el mejor momento era a inicios del 2024.

“Los cambios son renovadores, sobre todo para empezar el año como tiene que ser (…) Que todo fuera como el pelo que vuelve a crecer. Yo me quería corta el pelo un poquito más, pero me lo voy a dejar crecer un poquito este año y si me aburro, pues vuelvo y me lo corto, me crece”.

La presentadora destacó que fueron varios los mensajes positivos por su nuevo corte. Teniendo en cuenta que desde hace varios meses no llevaba a cabo un en vivo a través de su Instagram. Además, la tulueña aseguró que esta preparada para los cambios no solo con su belleza, también con su vida.

¿Carolina Cruz de ‘Día a día’ está embarazada?

A principios del 2023, Cruz confirmó su relación con Jamil Farah, un piloto, con quien se muestra compartiendo diversos viajes, eventos y de paso lo enamorada que está de su pareja.

Desde hace varias semanas la presentadora fue blanco de diversos rumores por un supuesto embarazo. Si bien, para Cruz el rol más importante que ha cumplido en su vida es convertirse en madre, actualmente está enfocada en sus dos hijos Matías y Salvador, fruto de su relación con Lincoln Palomeque, descartando así, un nuevo embarazo.

