Aparte del trabajo que Carolina Cruz tiene en Caracol Televisión, principalmente con ‘Día a Día’ y también en varios proyectos y programas especiales, en redes sociales se conocen muchos detalles de lo que pasa cuando no está frente a la cámara. Y uno de los aspectos más importantes de su vida es el ejercicio para el cuidado de su figura y salud.

Y después de que la vallecaucana confesara que tuvo que adaptar su espacio de rutinas deportivas por cuidar a su hijo Salvador, dejó de mostrar en redes los trabajos que siempre ha hecho en la terraza o sala de su apartamento. Pero ya hay una razón, publicada por la misma ‘Caro’, de lo que pasó en la última semana y media.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y las publicaciones de sus ejercicios en casa?

En la mañana del miércoles 22 de noviembre de 2023 hubo una historia de la presentadora, mostrándose en su habitual pinta de hacer deporte y con un mensaje en el que hablaba de falta de energía para seguir con la rutina que tenía en el último tiempo:

“¡Casi que no! Por fin, hoy me dio la energía para levantarme a entrenar, después de casi 10 días sin hacerlo. ¡Ufff!”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que acepta que tuvo que atender a su cuerpo y la necesidad de descansar, para retomar la disciplina y hábitos que tanto la han caracterizado:

“Pero también me encanta escuchar a mi cuerpo. ¡Volvimos! 5:00 a. m. ‘team’”.

¿Cada cuánto hacer ejercicio Carolina Cruz?

En aquella oportunidad, en la que Carolina Cruz contó que tuvo que cambiar el lugar de hacer ejercicio, resaltó que todo se debe a que el pequeño Salvador empezó a despertarse más temprano: “Hay veces se levanta a las cinco, otras a las cinco y cuarto, cinco y media. Si estoy en el segundo piso, no lo escucho o no tengo en mi visual y eso me agobia un poquito. Me preocupa que se quede despierto, aquí abajo, solito, y yo arriba haciendo ejercicio”.

Ese día contó que hace ejercicio entre semana, ya sea en su casa o en el gimnasio, pero esta última opción solo la puede hacer uno o dos días a la semana, debido a que necesita ayuda para cuidar a Salvador y a Matías, los hijos que tiene con Lincoln Palomeque:

“Cuando voy al gimnasio, que es dos veces a la semana, aprovecho cuando ellos se quedan con el papá o mi mamá viene a dormir, aprovecho y voy al gimnasio”.

