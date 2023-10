En su perfil de Instagram, Carolina Cruz acostumbra a subir sus rutinas diarias en casa con sus hijos, lo que vive en el trabajo y lo que comparte con sus amigos y compañeros. Pero recientemente algo cambió en las acostumbradas publicaciones de la vallecaucana y por eso empezaron a llegarle comentarios al respecto.

El primer contacto que hace diariamente ‘Caro’ con sus seguidores de Instagram es en su habitual rutina de ejercicio y entrenamiento matutina. Muy temprano publica historias, hace transmisiones y muestra el inicio de su jornada. Esto lo hace desde la terraza de su apartamento, pero recientemente hubo algo diferente.

Según contó Cruz en una historia reciente, muchos le han preguntado sobre su cambio de locación para entrenar, especulando con un cambio de apartamento o si pasó algo en su hogar. Y ella quiso compartir la verdad con todos:

“Estos seguidores míos son muy observadores y llevan varias semanas preguntándome si me cambié de apartamento, que porque ya no estoy entrenando en el segundo piso.

Sigo viviendo en mi mismo apartamento con mis gordos, nada ha cambiado, el segundo piso todavía existe…”

Pero el cambio tuvo un motivo especial, todo por lo que ha pasado con su hijo Salvador y sus horas de dormir:

“Lo que pasa es que ellos duermen conmigo y este chiquitico (Salvador), de un tiempo para acá, madruga tanto como la mamá. Hay veces se levanta a las cinco, otras a las cinco y cuarto, cinco y media. Si estoy en el segundo piso, no lo escucho o no tengo en mi visual y eso me agobia un poquito. Me preocupa que se quede despierto, aquí abajo, solito, y yo arriba haciendo ejercicio”