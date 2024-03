En principio, contó Cruz —que vive cerca de su ex Lincoln Palomeque— la mujer firmaba las cartas con el nombre de Cristian, pero luego empezó a poner su identidad real: Ana Lucía.

“Era una persona muy enamorada, muy obsesionada conmigo. Me escribía cosas difíciles de entender. […] Esto se empezó a tornar más difícil porque la persona ya se había involucrado en una relación, como si entre esa persona y yo existiera una relación”, contó la exreina de belleza en su ‘podcast’:

Después de varias cartas, dijo la vallecaucana que perdió un bebé con Palomeque, la mujer comenzó a hablarle como si fueran esposas. Incluso llegó a decirle que quería volverse hombre por ella.

“Decía: ‘Quiero cambiarme de sexo por ti, quiero ser un hombre’. Ahí me empecé a asustar un poquito. No por la sexualidad de la persona, para nada, sino porque siento que el acoso no debería existir”, agregó.

La acosadora empezó a enviarle exámenes médicos, ya que Cruz estaba trabajando en ‘Cambio extremo’, y luego le envió fotos de ella. Llegó a buscarla al Canal RCN e incluso fue a las tienda de accesorios que la famosa tenía, por lo que la presentadora le puso una caución.

Carolina Cruz habla de encuentro que tuvo con una acosadora

Después de la medida que tomó la también empresaria, dejó de saber de la acosadora. Sin embargo, tuvo que hacer un cubrimiento en Neiva (donde vivía la mujer) y ella se le apareció en el hotel, uno de los más prestigiosos de la ciudad.

La acosadora se le presentó en su habitación. Cruz entreabrió la puerta, porque no sabía quién la buscaba, y la mujer empezó a decirle: ‘Hola, amor’. La vallecaucana inmediatamente cerró y trancó la puerta, pues sintió que le iba a pasar lo mismo que a Selena.

“No me faltó sino poner el colchón, las tablas y la cama para tapar esa puerta. Yo empecé a temblar, yo empecé a sudar”, contó.

La mujer siguió insistiendo en la puerta hasta que llamó para que le enviaran ayuda.

Cruz aseguró que, pese a que mucha gente cree que tiene una vida llena de privilegios por la fama, también ha tenido que lidiar con situaciones donde se siente vulnerada.

