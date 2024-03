Carolina Cruz fue muy reservada cuando se oficializó la noticia de su sepración con Lincoln Palomeque, sobre todo como forma de respeto a tantos años de relación y dos hijos de por medio.

Sin embargo, luego de dos años de divorcio, la presentadora de ‘Día a día’ por fin abrió su corazón y reveló detalles del difícil momento que tuvieron que enfrentar cuando tomaron la decisión.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos en las redes sociales lo que estaba pasando. Él, muy respetuoso, me decía: ‘Ay, no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo no quería esconder a mi hijo o taparlo, las mamás somos muy distintas a los papás, yo he mostrado porque me nace hacerlo”.

Además de eso, confesó que ahora tienen una excelente relación y que vive muy cerca de ella, lo que le permite estar pendiente de los niños todo el tiempo:

“Él va a la casa sin problema, los visita. Si quiere verlos todos los días, los puede ver y si quiere dormir con ellos todos los días, yo no tengo ningún problema. Él vive a tres cuadras de mi casa, entonces tenemos una relación muy bonita, muy amistosa”.

Sin duda, los dos famosos han mantenido la línea del respeto, sobre todo porque Carolina Cruz ya hizo pública su nueva relación amorosa y no ha sido un tema que haya traído problemas en la amistad que ahora hay entre Cruz y Palomeque.

