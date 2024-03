Carolina Cruz ha tenido que enfrentar varios retos en su vida personal, no solamente la polémica separación de Lincoln Palomeque, sino por la enfermedad de su hijo Salvador, con la que lidió durante sus primeros meses de vida.

A pesar del reto que fue tener un hijo con las condiciones de Salvador (macrosefalia), ella aseguró que el niño llegó a su vida para enseñarle muchas cosas, como por ejemplo, la importancia de compartir y ayudar al prójimo.

Gracias a esa experiencia con su hijo, decidió crear su fundación: ‘Salvador de sueños’, en la que ayuda a familias que tienen un integrante con la misma condición de su bebé menor, pero que no cuentan con los recursos económicos para hacerlo.

Lo cierto es que abrió su corazón por medio de sus redes sociales y habló de cómo le ha afectado el crecimiento de su bebé pequeño:

“Ya no toma más tetero, ya es como un niño grande y eso me ha dado duro, es un proceso que no hay que acelerar, sino que hay que manejar, pero verlos crecer me afecta demasiado”, afirmó la presentadora.

En dicho video, confesó que afortunadamente Salvador no chupó chupo, sino que su problema era con el tetero. Logró dejarlo hace tres semanas cuando dañó la goma del mismo y no volvió a pedir más.

Por lo que ha comentado a lo largo de su crianza con sus hijos, le cuesta mucho cuando los ve crecer, pero, definitivamente, ha disfrutado mucho el proceso y la recuperación que ha tenido Salvador, sobre todo.

