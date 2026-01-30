El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una decisión que la Casa Blanca justificó por razones de “seguridad nacional” y que el gobierno cubano calificó como un “brutal acto de agresión”.

La medida llega en un momento de fuerte fragilidad energética para la isla, que actualmente solo logra cubrir cerca de la mitad de sus necesidades de electricidad.

De acuerdo con el documento divulgado por la Casa Blanca, la orden ejecutiva se sustenta en la declaración de una “emergencia nacional”, lo que abre la puerta a un proceso para aplicar gravámenes a las mercancías provenientes de países que, de manera directa o indirecta, provean petróleo a Cuba. El objetivo, según el texto oficial, es proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Qué países saldrían afectados por los aranceles de Trump

La orden no precisa qué países podrían verse afectados ni el porcentaje específico de los aranceles. Sin embargo, establece que se podrá imponer un arancel adicional “ad valorem”, es decir, calculado según el valor del producto, a las importaciones de bienes originarios de cualquier país extranjero que venda o suministre petróleo a la isla.

El documento también señala que el presidente estadounidense se reserva la facultad de modificar la orden si Cuba o los países involucrados adoptan “pasos significativos” que, a juicio de Washington, contribuyan a reducir la amenaza o se alineen con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.

Cuba rechaza las medidas de Trump

La reacción de La Habana no se hizo esperar. En la noche del jueves, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó la decisión y la calificó como un “brutal acto de agresión” contra Cuba y su población. A través de la red social X, el funcionario denunció que esta medida se suma a más de seis décadas de lo que describió como un bloqueo económico prolongado y severo contra la isla.

Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de #EEUU contra #Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país. Para justificarlo, se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza… — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 30, 2026

Rodríguez añadió que la orden ejecutiva presentada por la Casa Blanca se apoya en “una larga lista de mentiras” que, según dijo, buscan presentar a Cuba como una amenaza que no es, en un nuevo capítulo de tensión entre ambos gobiernos.

