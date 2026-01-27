Una tormenta invernal de gran magnitud continúa golpeando amplias zonas de Estados Unidos por cuarto día consecutivo, dejando un saldo preliminar de al menos 23 personas fallecidas, extensos cortes de energía eléctrica y miles de vuelos cancelados o en tierra. El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico considerada potencialmente mortal, mantiene paralizadas varias regiones del país.

Las condiciones extremas se extienden desde Nuevo México hasta Maine, con una combinación de fuertes nevadas, vientos intensos y temperaturas polares que han dificultado el retorno a la normalidad. De acuerdo con reportes de autoridades y medios locales, las muertes estarían relacionadas con hipotermia, accidentes de tránsito y hechos ocurridos durante labores o actividades en medio de la nieve, incluidos incidentes con quitanieves y vehículos todoterreno.

Muertes por tormenta histórica en Estados Unidos

En Nueva Jersey, un hombre fue hallado sin vida en la nieve con una pala en la mano, mientras que en la ciudad de Nueva York se reportó el hallazgo de ocho personas muertas en medio del brusco descenso de temperatura, aunque las causas de estos fallecimientos aún están bajo investigación.

El impacto del sistema invernal también se reflejó en la infraestructura eléctrica. Aunque el servicio comenzó a restablecerse en algunas zonas, hacia la noche del lunes cerca de 600.000 usuarios seguían sin energía, según el monitoreo de Poweroutage.us.

Los estados del sur, como Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana, resultaron especialmente afectados, pese a no estar acostumbrados a episodios prolongados de frío extremo. En estas regiones, las autoridades advirtieron que las temperaturas gélidas podrían mantenerse durante buena parte de la próxima semana.

Qué está pasando con la tormenta en Estados Unidos

Según el Servicio Meteorológico Nacional, alrededor de 190 millones de personas en Estados Unidos permanecen bajo algún tipo de alerta por frío extremo. Incluso zonas tan al sur como la Costa del Golfo enfrentan temperaturas inusualmente bajas durante la noche.

En la región de los Grandes Lagos, el frío alcanzó niveles críticos. En sectores de Minnesota y Wisconsin se registraron temperaturas de hasta -30,6 °C en la madrugada del lunes, con sensaciones térmicas aún más peligrosas por el viento, capaces de provocar congelación de la piel en cuestión de minutos.

Durante el fin de semana, casi la mitad de los estados del país acumuló al menos 30,5 centímetros de nieve. El mayor registro se presentó en el lago Bonito, en Nuevo México, donde se reportaron 78,7 centímetros de acumulación, la cifra más alta a nivel nacional en este episodio invernal.

