Cuba atraviesa un escenario crítico en materia energética. Según un reporte del Financial Times, la isla cuenta con reservas de petróleo suficientes apenas para entre 15 y 20 días, de mantenerse los actuales niveles de demanda y producción interna.

El diario británico cita datos de la compañía de análisis Kpler, que advierte que la situación se agravó luego de que México, el único proveedor que aún mantenía envíos, aparentemente cancelara un cargamento, mientras que Estados Unidos bloqueó las entregas de crudo procedentes de Venezuela.

De no reanudarse los suministros, Cuba podría verse obligada a aplicar un racionamiento severo, en un contexto en el que amplias zonas del país ya enfrentan apagones casi diarios, según el informe citado por el Financial Times.

Aunque los inventarios han estado en niveles bajos en otros momentos recientes, el escenario actual coincide con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió cortar el suministro de petróleo a la isla y afirmó esta semana que el régimen cubano estaba “muy cerca de fracasar”.

En ese mismo sentido, Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas, advirtió que “tienen una gran crisis en sus manos” si no llegan nuevas entregas en las próximas semanas, de acuerdo con declaraciones recogidas por el Financial Times.

Cuba cuenta los días de sus reservas de petróleo

Según los datos de Kpler, Cuba ha recibido en lo que va de este año solo 84.900 barriles de petróleo, correspondientes a un único envío mexicano hecho el 9 de enero. Ese volumen equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior al promedio de 37.000 barriles por día que el país recibió de todos sus proveedores durante 2025.

La analista de investigación de crudo de Kpler, Victoria Grabenwöger, explicó al Financial Times que, al sumar ese envío de enero con los 460.000 barriles que se estimaba que Cuba tenía en inventarios a comienzos de año, el país puede operar entre 15 y 20 días si no se restablecen los flujos de petróleo.

