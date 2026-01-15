Cuba recibió este jueves a los militares que resultaron heridos durante la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela, operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero. El arribo se dio en medio de una jornada cargada de simbolismo político y militar, en la que el régimen cubano buscó exaltar a sus uniformados y reforzar el discurso de unidad frente a Washington.

Los colaboradores cubanos heridos llegaron a La Habana acompañados por una comisión de alto nivel del buró político del comité central del Partido Comunista.

En el aeropuerto internacional José Martí fueron recibidos por dirigentes del partido, altos mandos militares y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quienes transmitieron el reconocimiento oficial por el “coraje” y la “entereza” demostrados durante los hechos violentos ocurridos en territorio venezolano.

Según expuso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a los militares se les expresó el saludo y el cariño del pueblo cubano por lo que, según él, no haberse doblegado ante lo que calificaron como una agresión imperialista.

Militares cubanos en Venezuela

La llegada de los heridos se produjo el mismo día en que Cuba inició dos jornadas de homenaje a los 32 militares cubanos que murieron durante el operativo estadounidense en Venezuela.

El tributo comenzó en el aeropuerto José Martí, donde una guardia de honor descendió de una aeronave los féretros cubiertos con la bandera cubana, en presencia de Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, ambos vestidos con uniforme militar.

Luego del acto inicial, los restos de los fallecidos fueron trasladados en caravana hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cerca de la Plaza de la Revolución, mientras ciudadanos aplaudían su paso por las calles de La Habana. Las jornadas de tributo concluirán con una protesta frente a la embajada de Estados Unidos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.