Poco a poco se van conociendo detalles de la que muchos consideran fue una “positiva” reunión entre el presidente colombiano y el de Estados Unidos. Además de la foto que le regaló el mandatario estadounidense a Gustavo Petro, también hubo un libro con una especial dedicatoria.

Se trata de uno de los libros que escribió Petro en años anteriores: “Trump, el arte de la negociación”, publicado por primera vez en 1987, cuando el magnate y multimillonario esta dedicado de lleno a sus negocios personales y no a la política.

El libro venía acompañado de una dedicatoria que dice: “Eres genial”, pero el presidente colombiano usó sus redes sociales para mostrar el regalo con el que salió de la casa blanca.

El comportamiento del presidente ha sido muy curioso en redes sociales luego de su visita a la Casa Blanca. Ya es normal que en momentos álgidos él decida usar mucho la red social X, pero esta oportunidad ha decidido usarla para mostrar fotos y hacer varias publicaciones sobre su reunión con su homólogo estadounidense.

De hecho, en X también dejó un enigmático mensaje que muchos colombianos no entendieron.

En la tarde de este mismo 3 de febrero, Petro hablará desde Estados Unidos para dar algunos detalles de lo que fue su reunión con el presidente norteamericano, pero hasta el momento no hay mayores detalles de lo que dirá.

Qué se sabe de la reunión entre Petro y Trump

Aunque aún no han dado detalles o una declaración oficial, extraoficialmente sí se ha mencionado que la reunión entre Petro y Trump fue muy positiva, amena y cordial.

A la reunión asistieron varias figuras representativas de ambos gobiernos. Por parte de Colombia estuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador en Washington, Daniel García-Peña y la canciller, Rosa Villavicencio. En representación de Estados Unidos estuvo el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador colombo-estadounidense Bernie Moreno.

La reunión duró cerca de dos horas (más de lo esperado) y la delegación colombiana iba preparada para mostrar pruebas de cómo ha sido la lucha contra las drogas en los últimos años.

De parte de Estados Unidos no han dado a conocer una declaración oficial, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también mencionó que todo sucedió de una manera muy cordial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.