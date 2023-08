Avanza el juicio contra el exdirector de la Policía General (r) Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias. La Fiscalía reveló el audio entre el General y la fiscal donde le habría hecho la propuesta de parar el proceso.

Ante la Corte Suprema de Justicia comparece el general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía. El alto oficial presuntamente habría presionado a la fiscal Sonia Lucero Velásquez, para evitar o retardar una orden de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo y trece personas más, en febrero de 2014.

La Fiscalía acusó al General en retiro por los delitos de tráfico de influencias de servidor público. El exdirector de la Policía a negado los señalamientos en su contra y aseguró que siempre actuó bajo la ley y la constitución.

Palomino enfrenta cargos relacionados con presuntas maniobras para evitar o retrasar una orden de captura en febrero de 2014 contra el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

La investigación señala que en febrero de 2014 se estaba planificando un operativo para detener a catorce miembros del Fondo Ganadero de Córdoba por presunto despojo de tierras. Sin embargo, se alega que Palomino, junto con el entonces director de la Dijín, mayor Jorge Enrique Rodríguez, visitaron a la fiscal del caso en un intento de frenar dicho operativo.

La fiscal, grabó la conversación de la reunión realizada en su casa quien manifestó que se sintió presionada por la visita del alto mando.

Esta conversación con el general (R) Palomino fue grabada por la fiscal, en ella se escucha cuando el general le propone dejar en pausa el caso argumentando que el empresario Gallo tenía vínculos con figuras públicas de alto nivel, como el expresidente Pastrana y el director del Banco Mundial Luis Alberto Moreno.

Vea la audiencia de juicio ante la Corte Suprema de Justicia del General en retiro Rodolfo Palomino:

Así inicia la conversación que se habría dado en el año 2014 en la casa de la fiscal Sonia Lucero Velásquez:

“Doctora para no quitarle mucho tiempo, en ese proceso que son como 14 personas, hay un personaje Gallo. ..Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y de ser, pues yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, que tal si dejamos eso para des…, ese Fondo ha venido haciendo una recepción de recursos de donantes, de gente que con dinero quiere ayudar a las causas más nobles, ese mundo donde esa persona se ha estado moviendo, amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, el doctor Moreno, esto tendrá una connotación muy grave, puede dar a pensar que si una persona pudo haber invertido en estos predios… no se como ve usted eso ”: General (r) Rodolfo Palomino.

La Fiscal le responde: “General la propuesta que usted me hace es imposible, desde el punto de vista de la legalidad y de todo porque la prueba y todo existe, tengo los testimonios directos, es que las personas a veces tienen un presente, pero también tienen un pasado y uno en la vida responde cuando no han prescrito las conductas y cuando son de ejecución permanente… sino por lo que cuando no era famoso hizo, de todos modos señor General, yo quiero saber, pero mi respuesta es no, de no judicializarlo…”

General (R)Palomino: “yo no he hablado con el fiscal de eso y hable con el ministro, el ministro de Defensa no sabe que yo estoy hablando con usted”.

Fiscal Velásquez: ¿y por qué el ministro de Defensa General?

General (R) Palomino: “Yo le dije a él, le digo esta infidencia, no es que él tenga una posición o me haya dicho hable con el fiscal, es a mutuo propio”.

Fiscal Velásquez: “Mi respuesta es negativa, de una vez le digo que no….yo no soy una fiscal carcelera pero tengo la prueba, están tocando a las víctimas, prácticamente analfabetas, haciéndolos firmar ahora, están buscando a las víctimas para hacerlas firmar diciendo que ellos le pagaron todo y vendieron voluntariamente etc, … con cosas de notaria, otra vez falsedades …el proceder de ellos fue de destrucción de evidencia…. o sí no se hubiera llamado a indagatoria porque él se acercó a rendir versión libre … son pruebas demasiado fuertes y el estado ha sido ciego, sordo y mudo como dice Shakira, yo considero que el debe aprender de sus errores, el proceso esta difícil”.

El general le pregunta a la fiscal si “¿él puede reparar?“, y ella le responde que “el Fondo Ganadero sigue usando las tierras de los campesinos sin que las devuelva a través de una empresa que se llama “Procaucho” donde el Fondo Ganadero es accionista…. en esas tierras volvieron a manos trabajan las familias de los desmovilizados, es lo mismo”.

General (R) Palomino: “Hacen el Carrusel ahí“.

Fiscal Velásquez: “Allí se metió dinero de USAID, del BID, es una jugada como maestra, como el ajedrez, el hecho de haber adquirido tierras con escrituras falsas, poderes falsos, el está en las actas, autorizar esto….resoluciones falsas del INCORA de adjudicación, todo el estado se presto, porque esa era la orden de Vicente Castaño adquirir esas tierras en el año 1997. Es muy complicado general, él sabe muchas cosas, si usted se atreve a venir aquí, yo sé que no es de usted, sino que trae el mensaje porque él es un personaje que le está sirviendo al gobierno, porque él se ufana de eso”.

En 2014 se vinculó al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo por lavado de activos, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.