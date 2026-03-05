Un caso que ha causado gran conmoción en Corea del Sur tiene en el centro de la investigación a una joven de 21 años, identificada con el apellido Kim, quien fue capturada por su presunta relación con varias muertes ocurridas en alojamientos del distrito de Gangbuk, en Seúl.

Según confirmaron las autoridades, los hechos habrían ocurrido entre finales del año pasado y comienzos de 2026. De acuerdo con las primeras indagaciones, al menos cuatro hombres habrían ingerido bebidas que la mujer les ofreció antes de perder el conocimiento.

Dos de esas personas fueron encontradas posteriormente sin vida en habitaciones de motel, mientras que otras lograron sobrevivir.

Las autoridades sospechan que las bebidas contenían medicamentos con efectos sedantes, que habrían sido mezclados con productos comerciales y alcohol. Esa combinación, según los investigadores, pudo haber generado reacciones peligrosas o potencialmente letales.

Medios locales, entre ellos Yonhap News, informaron que una de las víctimas fue hallada muerta horas después de haber ingresado con la sospechosa a un alojamiento ubicado en la zona norte de la capital surcoreana.

La mujer fue arrestada el 19 de febrero y enfrenta cargos relacionados con homicidio y violaciones a las normas de control de sustancias. Durante la investigación, las autoridades realizaron análisis toxicológicos, revisaron cámaras de seguridad y rastrearon su actividad digital.

De acuerdo con los reportes, los investigadores también encontraron búsquedas en ChatGPT relacionadas con la mezcla de medicamentos y alcohol, lo que podría ser relevante para el proceso judicial.

🇰🇷 Así luce Kim, La Asesina de los Moteles de Gangbuk, la asesina en serie que ha aterrorizado Corea tras haber provocado la muerte de 3 hombres por envenenamiento. pic.twitter.com/hfNUxvsrmI — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) February 26, 2026

Por ahora, las autoridades decidieron no revelar la identidad completa de la detenida, una decisión que ha causado debate en la opinión pública del país, pero si se conocieron fotos de la mujer.

El caso sigue en etapa de investigación formal y no se descarta que aparezcan nuevas pruebas o más víctimas a medida que avancen los peritajes.

