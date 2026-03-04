Un nuevo apagón de gran alcance dejó este miércoles sin electricidad al oeste y centro de Cuba, incluida La Habana, tras una falla en la red nacional provocada por la desconexión “inesperada” de la principal termoeléctrica de la isla. La situación fue informada por la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

(Vea también: Trump afirma que EE. UU. podría llevar a cabo una "toma de control amistosa" de Cuba)

La caída del sistema afectó a dos tercios del país y se originó por una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, a 100 kilómetros al este de la capital. La desconexión impactó de manera directa el Sistema Eléctrico Nacional y extendió el corte a amplias zonas del territorio.

La empresa eléctrica también señaló que, como consecuencia de la interrupción, quedaron fuera del aire las señales de la radio y la televisión nacionales “por problemas técnicos” asociados a la desconexión del sistema.

El Ministerio de Energía y Minas indicó en X que comenzó a activar “todos los protocolos” para el restablecimiento de la red eléctrica nacional, sin precisar tiempos para la normalización total del servicio.

Se ha producido una desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, SEN, desde Camagüey a Pinar del Río.

A esta hora Felton 1 se mantiene en línea y están activados todos los protocolos para comenzar la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 4, 2026

Qué está pasando con la energía en Cuba

La red eléctrica cubana enfrenta cortes regulares debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. Desde finales de 2024, la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes, ha registrado cinco apagones generalizados.

En febrero, toda la región oriental del país, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la isla, también quedó sin electricidad por otra avería en la red.

A esto se suman cortes diarios prolongados que han ido en aumento tras el cese de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla, bajo presión de Washington, luego del derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Para justificar esa política, Washington ha señalado la “amenaza excepcional” que representa Cuba, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense.

