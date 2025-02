Este viernes 21 de febrero se cumplirá un año del asesinato al empresario Hernán Roberto Franco Charry en el parque de la 93, crimen que enlutó a una familia, pero atemorizó la seguridad de la ciudad.

Franco Charry, antes de su muerte, tuvo una relación con la presentadora y modelo paisa Alejandra Isaza, fruto de su relación nació la única hija de ambos llamada Julieta Franco Isaza.

Exesposa del empresario asesinado se pronunció un años después de su muerte

La exesposa del empresario se pronunció en su cuenta de Instagram, para hablar del tema:

“Hoy, cuando vamos para un año de su muerte y 4 años después de haber perdido la custodia de Julieta, por primera vez, ante una falsa denuncia y antes de que me caiga nuevamente mal por todas las cosas que dejó sin resolver, por lo desprotegidas y expuestas que quedamos Julieta y yo , me voy a permitir expresar lo siguiente”, expresó la presentadora de Teleantioquia.

Luego, escribió: “He aprendido que el amor y el dolor pueden coexistir y que incluso en las experiencias más difíciles, podemos encontrar lecciones valiosas que nos ayudan a crecer y a sanar. Yo no endurecí mi corazón porque sintiera odio , al contrario. Mi corazón se endureció para guardar el amor que sentía por él cuando me separé, porque no me podía permitir sentir amor por una persona que me estaba lastimado. Y cuando falleció , mi corazón se comenzó a romper en mil pedazos; me di permiso de sentir amor y rabia, de recordar lo bueno, de ver fotos y videos y de llorarlo mucho”.

Isaza contó que siempre lo quiso y lo va querer; aunque para ella haya sido el verdugo, él será su gran amor. “Sé que cuando termine de sanar mi corazón, va ser mi mejor maestro; y entenderé con gratitud qué situaciones difíciles que enfrenté quizás fueron una prueba para la fortaleza que debo tener ahora”.

“Yo ya era buena persona, no era necesario lo que viví, pero quizás eso me preparó para este momento; para ser madre soltera. Yo ahora tengo y busco muchas herramientas, fortaleza y sanidad en mi corazón con las que puedo acompañar a Julieta , validar sus emociones y cortar con cualquier cadena”, explicó Isaza.

