Una de las participantes más controversiales de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ es sin duda Karina García, una modelo e ‘influenciadora’ colombiana nacida en Yolombó, Antioquia.

(Vea también: Karina García, de ‘La casa de los famosos’, dice si realmente demandará a Yina Calderón)

Desde su ingreso al ‘reality’ de convivencia, la creadora de contenido se posicionó como una de las competidoras más fuertes, por lo que en redes comenzaron a aparecer diferentes comentarios sobre ella.

Temas como su forma de hablar, de vestir, sus gustos, entre otros, abrieron un debate en el que muchos usuarios participaron. Sobre esto y mucho más, Karina García opinó en una entrevista con ‘Los Impresentables’, de LOS40, donde reveló más detalles de su vida.

¿Qué le gusta a Karina García de un hombre?

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la relacionada con lo que busca en una pareja, a lo que ella respondió sin rodeos.

“La verdad es que soy un poquito exigente. Tengo mis estándares bien altos. Me gusta un hombre que tenga demasiada actitud, primero que todo. Que me haga reír, que tenga mucha personalidad, visión y que sus pensamientos sean superabundantes. Me gusta un hombre trabajador”, indicó inicialmente.

Acá, el momento en el que hizo la lista de lo que busca:

En cuanto a lo material, que para muchos de sus seguidores es un tema que para ella es determinante, la antioqueña aseguró que prefiere un hombre con metas y propósitos.

“Me gusta un hombre que, si no es millonario, al menos tenga propósito. Supongamos: se queda en la quiebra, [si me dice] ‘mi amor, perdimos absolutamente todo’, que él sepa que lo va a recuperar cuanto antes. Que tenga propósito, que me inspire, que me sume, que admire y que pueda aprender de él”, agregó Karina García en el programa mencionado.

Al escuchar esto, uno de los locutores quiso poner un ejemplo para ver cómo era su reacción, por lo que le preguntó si aceptaría que la recogieran en taxi. La respuesta de Karina fue contundente.

“La verdad, yo prefiero que me recojan en camioneta. O sea, yo no soy solapada, pero dicen que la lengua es el azote del c… Entonces, estoy en el punto en que voy a permitir que me recojan en la NMAX [una moto], pero solamente para dar una vueltica en Palmas, porque yo no voy a llegar a un restaurante en una NMAX”, explicó, haciendo referencia a lo que le dijo Andrés Altafulla en ‘La casa de los famosos’, de que la recogería en su moto.

Pero allí no quedó todo, pues García explicó que lo mínimo que espera es que la recojan en camioneta para ir a ciertos planes.

—Yo llego en camioneta, como una reina. A las reinas se recogen en camioneta— dijo la antioqueña.

—¿Así sea prestada?— preguntó Roberto Cardona.

—Prestada, alquilada, lo que sea, pero en camioneta. Obvio, ¿cómo así? Uno cómo va a llegar con su ‘outfit’, sus tacones, su maquillaje, ¿en una NMAX todo mojado como un pollo? El casco aplasta el pelo… !No¡— explicó Karina García.

¿Quién es Karina García?

Tiene 35 años, dos hijos (Isabella, de 17 años, y Valentino, de 4 años), y es conocida por su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

Antes de ser una figura pública, trabajó durante ocho años como auxiliar de enfermería en hospitales de Medellín, en áreas como urgencias, maternidad, cardiología, pediatría y el Hospital Mental de Medellín.

Su sueño inicial era convertirse en neurocirujana, pero lo abandonó luego de quedar embarazada a los 17 años, lo que llevó a que sus padres le retiraran el apoyo económico y la sacaran de casa.

Lee También

En el ‘reality’, Karina destacó por su belleza, carisma y personalidad, pero también fue una de las participantes más polémicas debido a conflictos con otros concursantes, como Yana Karpova y Laura González, y por su participación en dinámicas como Las chicas fuego y El Bochinche.

Tuvo un romance con el cantante Andrés Altafulla y previamente un breve vínculo con Marlon Solórzano, el cual terminó después de considerar que afectaba su permanencia en el programa.

Karina fue eliminada el 11 de mayo, en la semana 15, con el 47,57 % de los votos en una eliminación por votación negativa, convirtiéndose en la decimoséptima participante en salir.

Acá, el momento de su eliminación:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.