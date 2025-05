Yina Calderón fue una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘. Aunque su paso por el programa provocó múltiples controversias, también le permitió ganar miles de nuevos seguidores que, tras su eliminación, continúan pendientes de su vida a través de redes sociales.

Uno de los temas que más atención ha causado en los últimos días es su estado de salud, marcado por una dura batalla contra los efectos de los biopolímeros.

¿Qué le pasó a Yina Calderón?

Desde hace varios años, Calderón ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que le han ocasionado los biopolímeros, una sustancia usada en procedimientos de estética corporal que ha dejado secuelas graves en muchas personas.

Durante su estadía en ‘La casa de los famosos‘, la ‘influencer’ reiteró que su salud estaba seriamente afectada debido a la acumulación de esta sustancia en su cuerpo, especialmente en la zona de los glúteos.

En varias ocasiones, Calderón confesó que el dolor era tan intenso que incluso le dificultaba dormir. Aunque no lo mencionó abiertamente en el reality, este habría sido uno de los factores que influyó en su salida anticipada del programa, donde logró llegar al top 10.

Yina Calderón se sometió a una cirugía por los biopolímeros

Luego de ser eliminada del programa, Yina tomó la decisión de someterse a una nueva intervención quirúrgica para retirar los biopolímeros que aún quedaban en su cuerpo. Esta cirugía había sido pospuesta durante meses, pese a las advertencias de sus médicos. Sin embargo, la gravedad de los síntomas ya no le dejó más opciones.

Según su cirujano, Ricardo Urazan, la situación era crítica:

“No sé como Yina pudo darle contenido a ese programa en ‘La casa de los famosos’ y aguantar tanto dolor. Tenía prácticamente un tumor, mire todo lo que le saqué”. Esta declaración encendió las alarmas entre sus seguidores, que ya habían notado el deterioro físico de Yina en redes sociales.

Fue la propia ‘influencer’ quien, a través de sus cuentas oficiales, compartió detalles del procedimiento y del proceso de recuperación. “Me sacaron todo el producto restante, y también todo el músculo que se había perdido en la zona. No tengo dolor, me estoy recuperando. Me hicieron otra resonancia magnética y por fin estoy completamente limpia, eso es lo más importante. Me estaba pudriendo“, aseguró.

¿Cómo está la salud de Yina Calderón?

La exparticipante también aprovechó sus redes para agradecer el apoyo de sus seguidores y asegurar que, por ahora, su prioridad será cuidar de su salud.

“Seguiré recuperándome en mi casita, dándole prioridad a mi salud y tomando fuerza para lo que se viene”, escribió. Sin embargo, se le vio atendiendo a algunos medios convalenciente en su cama.

Su historia es una advertencia más sobre los riesgos de someterse a procedimientos estéticos con sustancias no reguladas. Aunque Yina Calderón ha sido protagonista de numerosos escándalos, esta vez mostró una faceta más humana y vulnerable, enfrentando con valentía un problema de salud que ha afectado no solo su cuerpo, sino también su bienestar emocional.

Hoy, mientras continúa su proceso de recuperación, Yina recibe muestras de apoyo de sus seguidores, quienes valoran su sinceridad y fortaleza para enfrentar públicamente una situación tan delicada.

