La exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, Karina García, ha sido una de las figuras más comentadas del ‘reality’ por su fuerte personalidad, su carisma frente a las cámaras y, recientemente, por haber regresado a la competencia como invitada.

Sin embargo, más allá del ‘show’, la modelo abrió su corazón en una entrevista con el programa ‘Los impresentables’, de la emisora ‘Los 40‘, donde compartió detalles íntimos sobre su infancia, la ausencia de su padre y el sacrificio de su madre para sacarla adelante.

¿Quién es la mamá de Karina García?

Durante la conversación con la emisora, Karina habló con franqueza sobre sus padres, destacando especialmente la figura de su madre, a quien considera una mujer admirable:



“Mi mamá fue una mujer súper trabajadora. Toda la vida trabajó en muchas cosas: en tiendas, en cafeterías… Ella administró muchos negocios. Se llama Nelsy y vive en Estados Unidos. Me dice que está muy orgullosa de mí, llora mucho y le dolía muchas de las cosas que me decían, pero ella sufrió bastante. No era un ‘show’. Ahora que se volteó la torta, está feliz y muy orgullosa de lo que hice”, expresó con emoción.

¿Quién es el papá de Karina García y por qué estuvo en la cárcel?

Por otro lado, Karina también habló sobre la ausencia de su padre, un tema que no había abordado públicamente hasta ahora.

“A mi papá lo metieron a la cárcel cuando yo tenía un año. Duró 30 años preso. Él fue malito, hizo bastantes cosas y lo conocí hace poco. Nunca tuve una figura paterna a mi lado”, confesó.

En una entrevista previa con Pulzo, la antioqueña explicó que su mamá sigue de cerca su carrera, aunque no ha podido venir a Colombia por cuestiones legales. “Mi mamá ya tiene esposo en Estados Unidos y se le complica venir por temas de papeles, pero siempre está pendiente de mí“, dijo.

Sobre su padre, fue tajante al decir: “No lo conocí, no crecí con él. Hace cinco años lo vi, pero no compartimos nada. Tuve ausencia total de su parte y no tengo comunicación con él. Donde quiera que esté, le deseo lo mejor”.

¿Cuánto cobró Karina García para regresar a ‘La casa de los famosos’?

Luego de su salida del ‘reality’, la audiencia no dejó de pedir su regreso, y fue así como el Canal RCN decidió reingresarla durante unos días. Sin embargo, ese regreso no fue gratuito. Desde el principio, surgieron rumores sobre una millonaria cifra ofrecida a Karina por parte del canal, algo que fue confirmado por el programa ‘El Radar’.

“A Karina García, la reina del ‘rating’, el Canal RCN le pagaría aproximadamente 52 millones de pesos colombianos por estar tres días dentro de la casa”, informó el medio digital.

Según esta versión, fue el canal quien hizo la propuesta económica con el objetivo de reactivar el interés del público, que había disminuido notablemente en redes sociales. Contrario a lo que algunos especularon, el pago no fue una exigencia de Karina, sino una estrategia del canal para subir el ‘rating‘ con una de las figuras más populares del programa.

La historia de Karina García va mucho más allá de las luces del espectáculo. Su testimonio revela una vida marcada por la ausencia de su padre y la lucha incansable de una madre que, a pesar de las dificultades, logró sacar adelante a su hija. Hoy, Karina brilla como una de las participantes más recordadas de ‘La casa de los famosos’, no solo por su carácter en el ‘reality’, sino por la historia de resiliencia que carga consigo.

