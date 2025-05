Karina García era una de las participantes más famosas y fuertes de la segunda temporada del ‘reality’ de RCN. A pesar de que muchos la subestimaron, se convirtió en una de las más queridas por los fanáticos.

A pesar de que hace varias semanas salió de competencia, no ha dejado de dar titulares y aparecer en páginas de farándula por muchas razones. Ha sido muy bien recibida en redes sociales y devuelta a su vida. Cuando ingresó tenía poco más de un millón de seguidores y ahora tiene casi cuatro millones y medio.

Si bien Karina García admite que competió errores dentro de la casa, no eran suficientes las razones para recibir el trato que recibió. Sí, tuvo detractores en redes sociales, pero en comparación al cariño de los fanáticos, su aceptación es una de las más altas de la temporada.

Karina García, de ‘La casa de los famosos’, aclara si la están investigando

Lo cierto es que mientras ella estuvo encerrada en el ‘reality’, varias noticias salieron sobre su vida, entre ellas, que tenía un proceso legal de por medio y que estaba siendo investigada. Ante esto, García decidió aclarar el tema en una entrevista en ‘Los40’ y qué tan grave está el asunto:

“Eso fue en 2024. Bueno, creo que fueron más de 50 ‘influenciadores’ que caímos en eso. Una empresa nos contrató. Todo era totalmente legal y tiempo después salió que eso era algo ‘fake’, pero eso no fue culpa de nosotros, porque o si no, no hubiéramos sido tantas personas. Yo solamente lo hice una vez y ya”.

Ante esto, le volvieron a preguntar si la Policía no la estaba siguiendo, a lo que ella contestó: “No, los mismos seguidores hacen denuncias y luego empiezan a investigar, pero no, eso está tranquilo, cero preocupación por eso“, terminó por decir la famosa.

La noticia había causado revuelo hasta el punto de que algunos creyeron que en algún momento entraría la autoridad para hablar con ella.

Karina García confiesa qué comentarios recibía en ‘La casa de los famosos’

En el mismo espacio de entrevista habló de las cosas que más le criticaban dentro del ‘reality’, detalles que al final no le terminaron afectando:

“Me criticaron mi forma de vestir, mi forma de hablar, de actuar, pero más que todo de halar. Como tengo mi acento tan marcado, me imitaban. Me decían que era también la mostrona de la casa”.

Sin embargo, llegó el punto en el que no le importaba nada, ni siquiera cuando se burlaban de su sensibilidad y la manera en la que lloraba cuando le afectaban las cosas.

Ahora, la creadora de contenido está pasando un gran momento de su vida, sobre todo porque le están llegando muchos contratos, no solo en televisión, sino también en redes sociales.

