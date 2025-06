Este domingo primero de junio se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos’ y, como ocurre en cada una de ellas, minutos antes se hizo el debido posicionamiento previo en el que los participantes escogerían ese concursante que desearían que saliera de la competencia.

(Vea también: ‘La casa de los famosos’, al extremo: aviso para RCN y Fiscalía por retorcida amenaza)

Melissa Gate se posicionó al frente de Andrés Altafulla, quien ya se lo esperaba. Sin embargo, y ante los ataques de la modelo e ‘influencer’, lo que pocos se imaginaban era la respuesta con la que el cantante le saldría a su compañera.

“Meli, yo también pudiera decirte tantas cosas, pero no estoy para perder el tiempo como tú, que yo creo que ya estás lo suficientemente adulta, eres hasta mayor que yo, como para vivir en una burbuja de cristal con cuentos de hadas, princesas, brujas, no sé, y eso solamente refleja tus inseguridades y tus vacíos. Yo creo que ya es hora de que tomes consciencia un poco, pero no estoy para explicártelo”, dijo Altafulla en un tono sarcástico.