Caracol Televisión continúa siendo un referente en la televisión colombiana gracias a su variada programación, entre la que destaca ‘La red’, un programa de entretenimiento que combina noticias del espectáculo, entrevistas y dinámicas cercanas al público.

Uno de sus presentadores más queridos, Carlos Vargas, se ha consolidado como una figura clave del espacio, conquistando a la audiencia con su carisma, espontaneidad y profesionalismo.

Su trabajo en ‘La red’ le ha valido un amplio reconocimiento, incluyendo varias nominaciones al premio de Mejor Presentador de Entretenimiento en los premios TVyNovelas, galardón que ganó en 2015.

Ahora, inició 2025 con la noticia de que hacía parte del equipo Vibra Bogotá, emisora de Radiópolis, para hacer parte del equipo de la mañana.

El presentador habló de diferentes momentos de su vida con los que recordó sus inicios:

“Yo empecé y no me pagaban nada, hasta que vieron que yo era bueno y que les gustaba, entonces ahí me llamaron para ser asistente general de ‘Sweet’ y te vamos a pagar el mínimo del momento, que en ese momento eran 600.000 pesos, pero para mí eso era perfecto. Yo creo que tenía 24 o 25 años”.

Sin embargo, las cosas mejoraron pronto. Luego de estar en Canal 1, lo llamaron de Vibra, lugar en el que tuvo mucha más visibilidad, se hizo conocido entre las personas de medios y fue reconocido por su talento.

Muy por el contrario, reveló que sí hubo un lugar que le dio el valor, no solo emocional sino económico, de su trabajo:

“Tomando una sumatoria de experiencia porque con los años puedes tomar una decisión de cobrar, coherentemente, yo creo que lo principal que pasó en mí fue en Caracol Televisión. Ahí es donde yo siento esa estabilidad, sobre todo una constante. Más que por la cantidad, es por la constancia. Ya llevo 13 años”.

Además de encontrar un buen trabajo en dicho programa de entretenimiento, reveló cómo es la convivencia con sus compañeros, luego de tantos años de estar juntos en un mismo programa.

Carlos Vargas habla de su relación con compañeros de ‘La red’

“Nosotros nos inspiramos en la vida real para tirarnos tan fuerte, pero nosotros tenemos algo claro, chicos, y es que entre nosotros hay respeto, yo no voy a faltarle el respeto a Mary Méndez en la vida real, porque cuando eso pasa ya no se sabe si hacer bromas sobre eso porque ya herimos a la persona entonces sí hay respeto, yo jamás paso la línea“, afirmó sobre la dinámica que manejan en el programa.

“Hemos tenido discusiones. Es que nosotros solo nos vemos el día de la grabación y los lunes, en donde hacemos consejo de redacción, entonces no hay tanto cansancio visual. A veces, cuando alguno está intenso porque sí, decimos: ‘Ya, ¿qué es lo que le pasa?, ¿se le subieron anoche?’. Pero no hay conversaciones profundas. Para pelear se necesitan dos y si a mí me buscan, yo dejo que peleen”, terminó por comentar el presentador.

Carlos Vargas estará en ‘Para ellas fest’ hablando de constelaciones familiares

Además de todos los proyectos que tiene en medios, Carlos Vargas incursionó en las constelaciones familiares y estará en ‘Para ellas fest’, que reúne varios temas importantes como placer sin culpa, salud mental, información para hombres, entre otras.

“Nosotros somos 97 % inconsciencia, 3 % consciencia y así mismo nosotros actuamos, con toda la historia, el dolor de familia, lo bueno y no tan bueno y ahí vienen los excluidos, que son los que nos lastiman y nos dañan. Excluido que no se trabaje, excluido que se repite. Cuando alguien de la familia decide abrir ese campo, puede empezar a mover las fichas”, terminó diciendo el presentador.

El evento es el sábado 24 de sábado, en la Fundación Universitaria Compensar, de 9:00 A. M. a 7:00 P. M.

