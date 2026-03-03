La ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán elevó la tensión internacional y trasladó la incertidumbre a un terreno inesperado: el deportivo. Con la Copa del Mundo de 2026 a la vista, surge una pregunta que hasta hace semanas parecía improbable: ¿qué ocurriría si Irán, ya clasificado, no participa en el torneo?

Aunque no existe una decisión oficial que apunte a su ausencia, el contexto político abre hipótesis que la Fifa tendría que gestionar en tiempo récord.

La no comparecencia de Irán podría originarse en distintos frentes:

Una determinación soberana del propio país , como señal política frente al conflicto.

, como señal política frente al conflicto. Limitaciones migratorias o de visado , si las autoridades estadounidenses restringen el ingreso de delegaciones.

, si las autoridades estadounidenses restringen el ingreso de delegaciones. Recomendaciones de seguridad internacional que consideren inviable el desplazamiento.

que consideren inviable el desplazamiento. Un escenario de fuerza mayor, derivado de inestabilidad interna.

En el plano jurídico, la clave estaría en cómo se encuadre la situación: si se trata de un retiro voluntario o de una imposibilidad material de competir. Cada figura activa respuestas distintas dentro del reglamento.

Qué podría hacer la Fifa

El reglamento del Mundial 2026 concede a la Fifa amplias facultades en caso de que una federación clasificada no participe. El organismo puede adoptar “las medidas que considere necesarias”, una redacción que le otorga discrecionalidad casi total.

En términos operativos, se perfilan tres alternativas:

Reconfiguración del grupo: el equipo ausente podría ser eliminado del cuadro, reduciendo el grupo a tres selecciones. Esto implicaría ajustes en calendario y criterios de clasificación. Designación directa de un reemplazo: la Fifa podría invitar a otra asociación miembro. El desafío sería justificar el criterio deportivo en un sistema de clasificación que ya concluyó. Organización de un repechaje extraordinario: una solución intermedia sería convocar un partido o minitorneo entre selecciones que quedaron cerca del cupo, replicando fórmulas usadas en otras competencias.

Cada opción tiene implicaciones deportivas, comerciales y logísticas. Sustituir a una selección semanas antes del inicio alteraría contratos de transmisión, planes de viaje, venta de entradas y cronogramas de preparación.

Qué selección reemplazaría a Irán en el Mundial

El sistema clasificatorio asiático no establece un orden automático de suplencia. Irán obtuvo su plaza al liderar su grupo, mientras otros combinados avanzaron a fases posteriores o a repechajes intercontinentales.

Si la Fifa optara por respetar el mérito deportivo regional, podría mirar al siguiente mejor ubicado en Asia. Otra posibilidad sería considerar al perdedor del repechaje intercontinental. Incluso, bajo su autonomía normativa, el organismo podría explorar criterios distintos, siempre que garantice equilibrio competitivo.

No obstante, cualquier designación enfrentaría cuestionamientos si no se sustenta en parámetros transparentes.

En la era moderna no existen precedentes de una selección que se retire tras clasificar por razones geopolíticas inmediatas. Los casos históricos más citados corresponden a contextos del siglo pasado, cuando el torneo tenía menor estructura comercial y logística.

El antecedente contemporáneo más cercano se dio en el Mundial de Clubes 2025, cuando la Fifa excluyó a un equipo ya clasificado (el León de James Rodríguez) y organizó un partido para definir su reemplazo. Sin embargo, extrapolar ese modelo a una Copa del Mundo de 48 selecciones supone una complejidad significativamente mayor.

Más allá del desenlace, el debate ya instala una cuestión estructural: hasta dónde puede el fútbol aislarse de las tensiones internacionales.

Si Irán finalmente no disputa el Mundial 2026, no se trataría solo de un ajuste en el calendario. Sería un episodio que pondría a prueba la gobernanza del torneo más relevante del planeta y la capacidad del deporte para sostener su pretendida neutralidad en medio de conflictos de alto impacto geopolítico.

