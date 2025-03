Así como un club en Colombia vivió una triste despedida, la institución en la que juega James Rodríguez, León de México, aprovechó una rueda de prensa para referirse a su exclusión del Mundial de Clubes. El ’10’ de la Selección Colombia no se guardó nada sobre el tema.

James Rodríguez expuso su molestia por la exclusión de León en el Mundial de Clubes en 2025, a pesar de que el equipo mexicano era uno de los que estaba anunciado para el certamen que arranca el 14 de junio.

“El equipo que vaya a entrar se va a ir manchado, no es algo justo con un club que ha hecho cosas grandes, más por todo el mundo que ha comprado cosas. ¿Cómo le dices a los aficionados que no van? Quien le da todo eso. El interés va más allá de muchas cosas, de que León esté fuera. Yo tengo dudas sobre todas esas cosas, es raro y creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí. Tengo dudas y el futbol se ve manchado”, afirmó en rueda de prensa.

De hecho, en medio de la sorpresa por la determinación de la Fifa debido a que León y Pachuca pertenecen al mismo dueño, el volante de la Selección Colombia le hizo un llamado al ente del fútbol internacional a la espera de que exista alguna posibilidad de revisar esa decisión.

“Nunca me había pasado esto, que estás en una Copa o en un Mundial y un par de días antes o semanas antes, como que te dicen que estás fuera, para mí es algo nuevo, o sea, yo nunca había vivido esto, pero bueno, como yo dije antes, ojalá que el Fifa esté atento a todo este tema y que se pueda hacer algo, porque creo que no es algo justo que quiera entrar otro equipo”, sentenció.

León estaba en el grupo D junto a Flamengo, Esperanza de Túnez y Chelsea luego de que se coronó en la Liga de Campeones de Concacaf de 2023, por lo que la exclusión ha causado molestia en el fútbol mexicano.

James Rodríguez descartó su salida de León de México no juega el Mundial de Clubes, a pesar de los rumores que han corrido sobre su eventual apoyo al Pachuca o el posible desinterés con su actual equipo.

“Yo estoy feliz aquí, me han tratado bien desde el primer día, todos. Yo tengo un contrato por un año y lo voy a cumplir hasta el último día, si el club quiere, obvio. Creo que tienen que estar tranquilos porque estoy feliz acá independiente de si se juega el Mundial de Clubes eso no va a cambiar en nada el que yo me quiera quedar”, afirmó.